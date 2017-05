Vettel mist pole op 0.043 seconde: "Kon iets sneller"

15:32 – Hij was de topfavoriet voor de poleposition in Monaco: waar iedereen Sebastian Vettels naam had ingevuld voor de eerste startplaats is het echter niet de Duitser maar Ferrari-collega Kimi Räikkönen die op zaterdagmiddag het rapste was. Vettel baalt logischerwijs van het misgrijpen van de pole, maar hij weet ook dat titelrivaal Lewis Hamilton helemaal nergens was met P14.



"Allereerst wil ik Kimi feliciteren", spreekt Vettel naderhand. "Het kon nog iets sneller, dat zagen we ook toen Valtteri in de slotfase nog dichtbij kwam. Ik weet overigens niet waar Mercedes last van heeft: ze lijken het echt moeilijker te hebben dit weekend. Wij voelden ons in ieder geval sterk en we konden elke sessie meer pushen. Overigens is het geweldig om zoveel support te zien hier, dit is het hoogtepunt van het seizoen."



In de stand om het kampioenschap heeft Vettel zes punten voorsprong op Hamilton, die hem in de vorige race op het Circuit de Barcelona-Catalunya nog wist te verslaan om de overwinning. De Mercedes-coureur werd echter verrast door een door de crash van Stoffel Vandoorne uitgebrachte gele vlag, waarop hij zich in Q2 niet meer kon verbeteren en sneuvelde.