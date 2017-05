Dramatische kwalificatie Hamilton: "Dit is verschrikkelijk"

15:39 – Dé grote verliezer van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco was natuurlijk Lewis Hamilton. De nummer twee van het huidige kampioenschap, die in het verleden al tweemaal zegevierde in het prinsdom, kon zich niet uit het tweede segment werken en bleef hangen op de veertiende plaats. In een ultieme poging schoot Stoffel Vandoorne vlak voor hem van de baan, waardoor de Brit van zijn gas moest gaan.



Voor de definitieve exit van Hamilton leek het er al op dat de drievoudig wereldkampioen het lastig zou krijgen. Waar de mannen van Ferrari en Red Bull eenvoudig naar de snelste tijden reden, kon Hamilton maar geen rappe ronde op de klokken krijgen. Een bandenprobleem, zo leek het. "Dat klopt, het waren ook niet alleen de achterbanden maar alle vier. Ze werkten voor geen meter, heel ongebruikelijk. Ik vind dit echt verschrikkelijk."



"Het is zo'n geweldig weekend", verzucht Hamilton, die maar al te goed weet hoe hoog de Monegaskische Grand Prix staat aangeschreven. (Teamgenoot) Valtteri (Bottas, red.) was uiteindelijk nog best dichtbij de pole, als mijn wagen het gewoon had gedaan had ik ook in die buurt kunnen staan."