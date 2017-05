Ricciardo pissig: "Duidelijke fout van het team"

17:00 – Een jaar geleden scoorde hij in Monaco de eerste poleposition uit zijn carrière en was een grote grijns niet van zijn gezicht te krijgen, ditmaal hield Daniel Ricciardo een compleet ander gevoel over aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. Hij kwam niet verder dan P5 en baalt van zijn team.



De eerste woorden van Ricciardo, toen hij aanschoof voor zijn praatje met de media, waren veelzeggend. "Fuck shit", bromde de Australiër in de microfoon die hem in zijn handen geduwd werd. Vervolgens legde de Australiër, die zo'n halve seconde toegaf op teamgenoot Max Verstappen, uit waarom hij zo pissig was: het team timede zijn laatste run in Q3 in zijn ogen compleet verkeerd. "We besloten voor een korte run te gaan: een outlap, meteen gevolgd door een vliegend rondje. Maar dat kan hier alleen als je maximaal kan pushen in je outlap, omdat de banden anders niet op temperatuur komen." Om te kunnen pushen is het cruciaal om een goede positie op de baan te hebben en daar zat volgens Ricciardo de crux. "Ik kwam in het verkeer terecht. Achter Max, vervolgens kwam ik ook Jenson tegen. Terwijl er achter me een gat van twintig seconden zat."



Ricciardo snapt niet dat zijn team hem niet een seconde of tien à vijftien langer binnen hield, iets dat hem in zijn ogen een veel betere positie had opgeleverd. "Ik heb geen idee waarom dat niet gebeurd is. Dit was een duidelijke fout. Uitleg van het team heb ik nog niet gehad, al heb ik ook nog niet iedereen gesproken. Maar blijkbaar zorgt de intensiteit van Monaco er soms voor dat de concentratie verslapt en niet gedaan wordt wat logisch zou zijn", sneert hij, waarbij oud zeer bovenkomt: vorig jaar verloor Ricciardo de race in Monaco door een fout van Red Bull Racing bij een pitstop. "Juist hier wil je geen fouten maken in een kwalificatie", moppert hij. "De kwalificatie is in Monaco minstens zo belangrijk als de race. Dit is niet de dag om fouten te maken."