Button start Grand Prix van Monaco vanuit de pits

11:02 – In wat in principe zijn enige Grand Prix van 2017 is, zal Jenson Button niet plaatsnemen op de startgrid. De Brit begint de race in Monaco vanuit de pits, zo heeft McLaren zondagochtend laten weten.



Button kende een uitstekende kwalificatie en sleepte een negende startplaats in de wacht, maar dit resultaat was niets waard. Omdat in aanloop naar de derde vrije training nieuwe motorcomponenten in de McLaren waren gezet, kreeg de oud-wereldkampioen een gridstraf van vijftien plaatsen aan zijn broek. Button zou dus vanaf de laatste startplaats moeten beginnen, maar het team heeft ervoor gekozen om in aanloop naar de race een aantal dingen aan te passen aan de afstelling. Dit heeft als gevolg dat hij vanuit de pits moet starten.



Marcus Ericsson vormt, nu Button van de grid verdwijnt, in zijn eentje de laatste startrij in Monaco. De race in het prinsdom, met Kimi Räikkönen op pole en Max Verstappen vanaf P4, begint om 14.00 uur.