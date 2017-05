Vettel doet gouden zaak, Verstappen balend naar P5

15:48 – Ze hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk heeft Ferrari hem te pakken: de eerste zege in Monaco sinds 2001. Sebastian Vettel reed, nadat hij bij de pitstops langs teamgenoot Kimi Räikkönen geglipt was, op overtuigende wijze naar de winst. Door de zege heeft Vettel de leiding in het kampioenschap stevig in handen, want Lewis Hamilton moest genoegen nemen met de zevende plek.



Door het resultaat in Monaco is er voor het eerst dit jaar enige tekening gekomen in de strijd om het kampioenschap. Het seizoen is nog lang, heel lang, maar het eerste gaatje is geslagen. Voorafgaand aan de race in Monte Carlo had de Duitser een voorsprong van zes punten op Hamilton, door het resultaat in het prinsdom zijn dat er 25 geworden.





Na de kwalificatie wist Hamilton dat hem een loodzware race te wachten stond. Vanaf P13 moest de Brit zichzelf een weg naar de punten zien te banen en dat valt niet mee op een circuit als Monaco, waar inhalen onmogelijk is. De Brit moest hopen op een slimme strategie en mogelijk wat pech bij de auto's voor hem en hield de schade, relatief gezien, enigszins beperkt. Bij de start schoof hij op naar P12, problemen bij Nico Hülkenberg en Sergio Pérez hielpen hem de top tien in en een goede strategie deed de rest. Na zijn late stop keerde hij als nummer zeven terug op de baan en die positie wist hij tot het eind van de race te behouden.

Hamilton kan dus relatief tevreden zijn over zijn eigen race, maar verloor veel terrein ten opzichte van Vettel. De Duitser had zich als tweede gekwalificeerd en lag in het eerste deel van de race achter Räikkönen, die zijn eerste pole sinds 2008 verzilverde met een goede start. Bij de pitstops wisselden de twee Ferrari's van positie: Räikkönen kwam na een relatief vroege stop in het verkeer terecht en Vettel kwam na zijn bandenwissel, een handvol rondjes later, ruim voor de Fin terug op de baan.Dat bleek de beslissing in de strijd om de zege en ook het gevecht om de laatste podiumplaats beleefde in deze fase van de race zijn ontknoping. Valtteri Bottas hield bij de start zijn derde plek vast, gevolgd door Max Verstappen en Daniel Ricciardo. Red Bull verzon vervolgens een list: het haalde Verstappen naar binnen, met als gevolg dat Bottas moest counteren om een undercut te voorkomen. Beide auto's kwamen vervolgens op de baan achter Carlos Sainz terecht en daarvan profiteerde Ricciardo: hij knalde er een aantal geweldige rondjes uit en lag na zijn enige bandenwissel op P3. Dit tot frustratie van Verstappen, die zich over de boardradio hardop afvroeg hoe het in vredesnaam mogelijk was dat zijn teamgenoot ineens op de derde stek lag. "Wat een ramp!", riep de Nederlander, begeleid door enkele door de FOM weggepiepte krachttermen.De race kabbelde vervolgens rustig voort, maar een bizarre crash van Pascal Wehrlein zorgde ervoor dat er nog een fraaie finale kwam. De Duitser werd gelanceerd door Jenson Button, die een veel te optimistische inhaalpoging waagde bij Portier, en belandde zijwaarts in de bandenmuur. Het zag er angstig uit, maar de Sauber-coureur bleef ongedeerd. Er kwam een safety car op de baan en dat was voor Verstappen het moment om de aanval te kiezen: hij ging naar de pits voor een nieuw setje ultrasofts. Hij behield zijn positie en kon, nadat de SC van de baan verdween, een ultieme poging wagen om alsnog op te schuiven. Even leek dat te lukken, Ricciardo raakte de muur bij het uitkomen van bocht één, maar uiteindelijk bleef de volgorde hetzelfde.Het werd dus een vijfde stek voor Verstappen, voor Sainz en Hamilton. De overige punten gingen naar Romain Grosjean (achtste), Felipe Massa (negende) en Kevin Magnussen (tiende). Stoffel Vandoorne leek lange tijd op weg naar het eerste puntje voor McLaren in 2017, maar belandde in de bandenmuur van bocht één na een inhaalactie van Pérez.