Horner: "Sommige calls in Max' voordeel, anderen niet"

17:01 – Christian Horner kreeg na de Grand Prix van Monaco te maken met twee coureurs in totaal verschillende gemoedstoestanden. Waar Daniel Ricciardo glunderend zijn bokaal voor de derde plek in ontvangst nam, stoomde Max Verstappen woedend het Energy Stadion in. De Nederlander voelde zich tekortgedaan door het team en had een punt: zijn strategie bleek absoluut niet optimaal.



Red Bull riep Verstappen relatief vroeg naar binnen voor zijn wissel naar supersofts. Het hoopte hiermee Valtteri Bottas, die pal voor de Nederlander reed, te kunnen verrassen. Dat mislukte om twee redenen: de bandenwissel van Verstappen verliep niet optimaal én Bottas reageerde meteen. "Max was sneller dan Bottas, dus we besloten voor een pitstop te gaan. Deze was vier tienden langzamer dan we wilden en ondanks een geweldige outlap kwam hij net iets tekort om voor Bottas te komen", zegt Horner bij Sky Sports.



Bottas en Verstappen kwamen vervolgens samen achter Carlos Sainz terecht en Ricciardo profiteerde: hij knalde er een aantal geweldige rondjes uit en lag na zijn stop derde, tot ontzetting van Verstappen. De Limburger gooide er via de boardradio een aantal krachttermen uit. Horner heeft begrip voor de frustraties van zijn coureur. "Emoties lopen hoog op, zeker hier. Hij moet de race even nalopen, ik zal het hem uitleggen." Feit is dat Red Bull als team wél goede zaken deed: voor de pitstops lagen beide auto's vierde en vijfde, daarna derde en vijfde. Horner benadrukt dat het soms kan gebeuren dat de strategie voor de ene coureur beter uitpakt dan voor de andere. "Sommige calls zullen in het voordeel van Max zijn, anderen niet."