Verstappen: "Had vroege stop totaal niet verwacht"

17:07 – Het duurde even voordat Max Verstappen na de Grand Prix van Monaco voor de camera van Ziggo Sport verscheen. De Nederlander kwam als vijfde over de finish in het prinsdom, maar er had meer ingezeten. Zijn strategie pakte echter niet goed uit.



Verstappen begon de race vanaf P4 en hield deze positie tot zijn eerste pitstop vast. De Red Bull-coureur kwam eerder dan zijn concurrenten naar binnen om de ultrasofts in te wisselen voor de supersofts. Via de undercut werd geprobeerd Valtteri Bottas in de strijd om de derde plaats te verschalken, maar dat lukte niet. Bottas en Verstappen vielen zelfs terug naar respectievelijk de vierde en vijfde plek, omdat Daniel Ricciardo langer doorreed en zodoende de Fin en zijn Nederlandse collega te grazen nam via de overcut.



Tijdens de race liet Verstappen via de radio al zijn onvrede aan het team blijken en na afloop had hij even nodig om af te koelen. Dat is inmiddels gebeurd. "Ja, dat zal wel moeten. Het is nu toch klaar, we kunnen er niets meer aan veranderen", aldus de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. Hij was verrast door de call van zijn team. "Ik had totaal niet verwacht dat we zo vroeg zouden stoppen. Stel dat je Bottas had gepakt via de undercut, dan zat je nog vast achter Sainz. Dus ik snapte het niet helemaal."



Op de vraag of Verstappen zijn team had moeten negeren toen hij binnen werd geroepen, antwoordde hij: "Dat is altijd achteraf. Ik weet zelf ook niet waar de rest van het veld rijdt." In de slotfase kwam de safety car nog de baan op na een crash van Pascal Wehrlein en Jenson Button. Verstappen ging, als enige van de toppers, naar binnen en kreeg voor zijn supersofts en gebruikte set ultrasofts terug.



Verstappen bleef na zijn stop vijfde. Nadat de safety car het veld weer had losgelaten, kon de Limburger Bottas, die nog supersofts onder zijn Mercedes had, niet passeren. Ook bij zijn laatste pitstop plaatste Verstappen twijfels. "Dat was ook geluk. Sainz was er nog bijna voor gekomen, dus dat ging maar net goed", mopperde hij. Verstappen zag wel voor het eerst in zijn loopbaan de finishvlag in Monaco. "Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen…", besloot de teleurgestelde Verstappen, die de behaalde punten nog wel als 'positief' bestempelde.