Vettel ook in Monaco verkozen tot Driver of the Day

18:47 – Voor de vierde keer dit jaar, in zes races, is Sebastian Vettel na een Grand Prix verkozen tot 'Driver of the Day'. De Duitser kreeg gedurende de Grand Prix van Monaco de meeste stemmen van autosportfans over de hele wereld. Ook in Australië, Bahrein en Barcelona kreeg Vettel deze onderscheiding.



Vettel reed in Monaco een foutloze race. Hij startte vanaf de tweede plek en behield deze positie in het eerste deel van de Grand Prix, na de pitstops nam hij de leiding over van teamgenoot Kimi Räikkönen. Dit kwam mede omdat de Fin na zijn bandenwissel, enkele rondjes voor die van Vettel, in het verkeer belandde.



Naast Vettel zijn alleen Max Verstappen en Valtteri Bottas dit jaar een keer 'Driver of the Day' geworden. Verstappen kreeg de onderscheiding na de Grand Prix van China, Bottas na de race in Rusland.



De 'Drivers of the Day' in het Formule 1-seizoen 2017 tot dusver

Grand Prix van Australië: Sebastian Vettel

Grand Prix van China: Max Verstappen

Grand Prix van Bahrein: Sebastian Vettel

Grand Prix van Rusland: Valtteri Bottas

Grand Prix van Spanje: Sebastian Vettel

Grand Prix van Monaco: Sebastian Vettel