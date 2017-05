Opinie: het is lullig voor Max, maar goed van Red Bull

20:01 – Met zijn helm nog op stormde Max Verstappen, zonder het stuurtje netjes terug in zijn auto te plaatsen, na de Grand Prix van Monaco in één keer van het parc fermé naar het Energy Stadion van Red Bull, het 'thuis' van het team in de paddock. De Nederlander was boos, heel boos. Hij snapte niets van de strategie van zijn team en baalde als een stekker dat hij in de race terugviel naar de vijfde plek.



Het was een fascinerend beeld: in de deuropening van het voor media en andere gasten afgesloten deel van het Energy Station, waar onder meer de coureurs een eigen kamer hebben, stond persvoorlichter James een half uurtje lang nerveus om zich heen te kijken. Verstappen was daar, met helm nog op, na de race naar binnen gestormd. Vervolgens ging Dr. Helmut Marko naar binnen, de grote baas van het autosportproject van Red Bull, evenals teambaas Christian Horner. Een minuut of veertig na de race kwamen Marko en Horner eruit, samen met Verstappens manager Raymond Vermeulen. De coureur zelf volgde enkele minuutjes later en kon toen, tot zichtbare opluchting van James, eindelijk naar de tv-ploegen voor de verplichte interviews.





Wat er gezegd is tijdens het onderonsje op niveau tussen Verstappen, Vermeulen, Marko en Horner laat zich raden: de coureur liet tijdens de race over de boardradio al merken absoluut niet blij, laten we het voorzichtig zeggen, te zijn met de gehanteerde strategie. In plaats van op te schuiven richting de derde stek, viel Verstappen terug naar P5. Hij belandde achter zijn teamgenoot, iets dat coureurs nooit leuk vinden. Zeker iemand als Verstappen, competitief in iedere vezel van zijn lijf, niet.Horner en Marko hebben ongetwijfeld op Verstappen ingepraat en hem het grotere plaatje proberen voor te houden, iets dat de teambaas ook in zijn gesprekken met de verzamelde media deed. Het zal weinig indruk hebben gemaakt op Verstappen, hij zal hier nog wel even boos om blijven, en dat is ook niet erg. Wel vond de 19-jarige knul de rust en volwassenheid om vervolgens tv-ploegen uit de hele wereld te woord te staan. Zonder te vloeken of te tieren, maar wel oprecht: hij maakte geen geheim van zijn onbegrip en frustratie.

Toch staat één ding overeind: de strategische keuzes van Red Bull bezorgden het team het maximaal haalbare resultaat in deze Grand Prix van Monaco. Voor de pitstops lagen Verstappen en Ricciardo op de plaatsen vier en vijf, daarna vijf en drie. De vroege stop van Verstappen leidde tot een reactie van Bottas: hij moest naar binnen om te voorkomen dat hij door middel van een 'undercut' zijn positie zou verliezen aan de Nederlander. Samen kwamen ze vervolgens achter Carlos Sainz terecht en dat kostte het duo veel tijd. Daarvan profiteerde Ricciardo: hij bleef langer buiten, reed een aantal geweldige rondjes en lag na zijn stop derde. Niet leuk voor Verstappen, wel voor Red Bull: het klopte Mercedes en haalde het podium, als 'best of the rest' achter Ferrari. Je kan zeggen dat Verstappen gebruikt is als een soort lokaas voor Bottas, dat hij opgeofferd is. Allemaal waar. Maar voor ieder team in de Formule 1 geldt hetzelfde: voorop staat het belang van het team, zo veel mogelijk punten halen met beide auto's.

Horner zei het na de race treffend: soms pakte een strategie goed uit voor de ene coureur, soms voor de andere. En laten we niet vergeten: eenzelfde call van het team zorgde ervoor dat vorig jaar niet Ricciardo, maar Verstappen de Grand Prix van Spanje won. Later dat jaar was het Ricciardo die in Sepang het geluk aan zijn zijde had en won. Zo gaan die dingen. Als team kan je, als je twee coureurs bij elkaar in de buurt hebt, wedden op twee paarden en de tegenstander onder druk zetten. Zoals Red Bull in het verleden ook deed bij Fernando Alonso in de allesbeslissende race van 2010: het haalde Mark Webber vroeg naar binnen, Ferrari antwoordde door hetzelfde te doen met Alonso en de twee kwamen vast te zitten in het verkeer. Het gevolg: Vettel, in de andere Red Bull, bleef buiten en werd wereldkampioen.Dat Verstappen boos is als hij in een race als deze even de sjaak is, is prima. Het zou verkeerd zijn als de bloedfanatieke coureur onderdanig zijn lot zou accepteren. Maar het team heeft correct gehandeld.Door: Roland Mather



