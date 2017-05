Marchionne trots op Ferrari: "Lang gewacht, eindelijk gelukt"

11:14 – Sinds 2001 was er niet meer gewonnen in Monaco: destijds was het Michael Schumacher die voor de laatste Ferrari-zege in het prinsdom zorgde. Zondag brak Sebastian Vettel eindelijk de ban: de 29-jarige Duitser vloog over het stratencircuit en versloeg teammaat Kimi Räikkönen dankzij een perfecte strategie. Ferrari-president Sergio Marchionne mocht alweer voor de derde keer dit seizoen een overwinningsbericht de wereld in sturen.



"Dit is iets waar we lang op hebben moeten wachten en het is eindelijk gelukt.", jubelt de gezaghebber van de Italiaanse stal. "We hebben niet alleen gewonnen in Monaco, maar gelijk een dubbelzege gescoord. De laatste rijders die dat wisten te bereiken voor de Scuderia waren Michael Schumacher en Rubens Barrichello. We hebben een enerverende wedstrijd kunnen zien waar de echte Scuderia bovenkwam. Ik wil mijn rijders complimenteren en ben trots op het hele team, dat zowel op het circuit als daarbuiten opereert. Deze wagen geeft de Tifosi eindelijk weer iets om voor te juichen."



De laatste dubbelzege van Ferrari dateerde van de Duitse Grand Prix van 2010. Destijds wist Fernando Alonso de race op zijn naam te schrijven, nadat toenmalig teamgenoot Felipe Massa op een controversiële wijze gevraagd werd om de leiding af te staan.