Bottas baalt van verloren podiumplaats: "Zwaar weekend"

11:28 – Dat Mercedes het moeilijker had in Monaco dan normaal, is een understatement. Lewis Hamilton kwam er niet aan te pas in de kwalificatie en werd door een voor hem fout getimede code rood uitgeschakeld in Q2: de Brit kon geen rol van betekenis spelen wat betreft de kop van de wedstrijd. Teammaat Valtteri Bottas kwalificeerde zich op een prima derde plaats en leek op weg naar zijn eerste podium in het prinsdom, maar een geslaagde tactiek van Daniel Ricciardo deed de Fin de das om. Hij werd uiteindelijk vierde.



"Het is erg pijnlijk om mijn eerste podiumplaats in Monaco mis te lopen. Het is een lang weekend geweest en we hebben zo hard gewerkt, dat maakt het extra teleurstellend om naast te grijpen", verklaart Bottas naderhand. "Ik zat vast in het verkeer terwijl Ricciardo vrij baan had - dat heeft me mijn podiumplek gekost. Het was een zwaar weekend voor ons, waarin we gewoonweg tempo tekortkwamen. Ferrari was erg sterk en om één of andere reden presteert hun wagen beter. We moeten hiervan leren, gelukkig is er nog een lang seizoen voor de boeg. Hopelijk zal dit ons slechste weekend blijven - in Canada zou het beter moeten zijn."



Waar Bottas het stratencircuit verlaat met twaalf punten, mocht Hamilton er slechts zes bijschrijven. Titelrivaal Vettel deed bijzonder goede zaken wat betreft het kampioenschap: met zijn overwinning pakte de Duitser de volle buit, waardoor zijn leiding in het klassement is opgelopen tot 25 punten. "Ik ben blij dat ik ten minste nog zevende ben geworden", spreekt Hamilton. "De strategen vertelden me namelijk dat er niet meer in zou zitten dan P10."