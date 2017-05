Sainz in jubelstemming na 'perfect weekend' in Monaco

13:10 – Menig kenner riep het van tevoren al: de STR12, de wagen van Scuderia Toro Rosso, zou weleens zeer sterk voor de dag kunnen komen in Monaco. Carlos Sainz onderstreepte die woorden: de Spanjaard was gedurende het gehele weekend op geen enkele fout te betrappen en evenaarde zijn beste F1-resultaat door als zesde over de meet te komen.



"Wat een resultaat, wat een perfect weekend! Hier moeten we van genieten, want het is niet gebruikelijk om een foutloze Grand Prix in de straten van Monaco af te werken - iets wat ons dit keer gewoon gelukt is!", jubelt Sainz. We gingen al lekker tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie en tijdens de race wist ik gewoon een wereldkampioen, die bovendien in een veel snellere wagen rijdt, achter me te houden", verwijst de Spanjaard naar Lewis Hamilton. "Een zesde plaats voelt ontzettend goed!"



"We zijn constant sneller geweest dan het complete middenveld en ik wil graag het hele team bedanken, ze hebben me een geweldige wagen gegeven. Ik heb genoten van de race, na een mooi feestje verleggen we de focus naar de Grand Prix van Canada."