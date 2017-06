Achtergrond: wie staat waar wat betreft de Triple Crown?

14:48 – Jarenlang was het slechts een feitje, iets waar rijders geen omkijken naar hadden. Ja, Graham Hill had het ooit geflikt, maar met de contracten van tegenwoordig kon geen enkele Formule 1-coureur meer een gooi doen naar de Triple Crown of Motorsport - oftewel zegevieren in de Grand Prix van Monaco, de Indianapolis 500 en de 24 uur van Le Mans, dé drie autosportklassiekers.



Fernando Alonso blies het begrip afgelopen maand nieuw leven in. De 35-jarige Spanjaard, die in 2006 en '07 zegevierde in de straten van Monaco, ging een gooi doen naar eeuwige roem op de Speedway van Indianapolis. Het verhaal is inmiddels bekend: Alonso ging als een weerlicht, een opgeblazen Honda-motor gooide ruim twintig rondjes voor het einde roet in het eten.





Met winst in de Indy 500 zou Alonso twee partjes van de Triple Crown hebben veroverd, iets wat op dit moment slechts één actieve coureur kan zeggen. Juan Pablo Montoya won in 2003 de Grand Prix van Monaco en kraaide tweemaal victorie op Indianapolis, voor (2000) en na (2015) zijn F1-carrière. Legio rijders, waaronder Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Neel Jani, hebben eenderde van de Triple Crown op hun naam geschreven.Waar Montoya al eens plaatsnam in een Le Mans-prototype van Porsche, lijkt het gezien de contracten van de LMP1-rijders en de grote poule waaruit de topteams kunnen kiezen niet voor de hand te liggen dat de Colombiaan de trilogie kan voltooien. Bovendien is Montoya al 42 jaar, waar Alonso (35) en 24 uur van Le Mans-winnaar Nico Hülkenberg (29) meer toekomst voor zich hebben.

Puur theoretisch gezien zijn Hülkenberg en Alexander Rossi (25) van de huidige coureurs die al een partje hebben veroverd, de grootste kanshebbers om de volle buit binnen te halen. Rossi zou dan ooit terug moeten keren naar de Formule 1 en dan bovendien een competitieve wagen tot zijn beschikking hebben, maar de Amerikaan heeft zijn leeftijd als voordeel. Nico Rosberg en Jenson Button zullen in de afgelopen maanden ongetwijfeld weleens aan de Triple Crown zijn herinnerd, de Duitser en de Brit hebben voorlopig echter geen concrete toekomstplannen. Rosberg liet zich bovendien al eerder ontvallen klaar te zijn met de autosport.Scott Dixon en Tony Kanaan kunnen in theorie over twee weken hun tweede partje veroveren, de Nieuw-Zeelander en de Braziliaan nemen deel aan de endurancerace in Le Mans. Echter: in de praktijk is de kans dat ze winnen is gereduceerd tot zo goed als nul, de kans dat ze ooit nog deelnemen aan de Grand Prix van Monaco is nul procent.Het winnen van de Grand Prix van Monaco lijkt een must. Vanuit die zege kunnen de coureurs kijken naar de befaamde races in Frankrijk en de Verenigde Staten: anno 2017 heeft het er alle schijn van dat er geen mogelijkheid is om de manier op een andere weg te bewandelen. Het is aan de toekomst om het tegendeel te bewijzen.