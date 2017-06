Oude herinneringen: geboorte van 'Wall of Champions'

9:30 – Een bezoekje van de Formule 1-wereld aan het Circuit Gilles Villeneuve staat vrijwel altijd garant voor spektakel. Neem de slijtageslag in 1995, de megaklapper van Robert Kubica in 2007 of de spectaculaire regenraces in 2000 en 2011. Tot de meest incidentrijke uitvoeringen van de Grand Prix van Canada behoort zeker de editie van 1999. GPUpdate.net haalt oude herinneringen op, over de geboorte van de 'Wall of Champions'.





"Kan muur niet de schuld geven"

"Bij het uitkomen van de chicane (voor start/finish, red.) moet je oppassen voor de muur, je kan snel je wiel beschadigen." Zo sprak Max Verstappen in zijn praatje in aanloop naar de komende Canadese Grand Prix. De Nederlander is op zijn hoede voor de laatste bocht van het Circuit Gilles Villeneuve. In de eerste jaren van het evenement haalde niemand het nog in zijn hoofd om bewust wijd te gaan bij de exit van bocht dertien. Destijds lag er nog gewoon een grasstrook, maar voor de editie van 1994 verving de organisatie deze door een stuk groengeschilderd asfalt, waarvan de coureurs sindsdien gretig gebruik maken. Het leidt tot meer snelheid bij het opkomen van het rechte stuk van start/finish, maar één foutje kan catastrofaal zijn. Dat bleek wel in 1999, toen de ene na de andere wereldkampioen zich er vergaloppeerde."Traditiegetrouw gebeuren hier gekke dingen", sprak Damon Hill in laatstgenoemd jaar voor de start van de race op de grid voor de camera van het Britse ITV. De wereldkampioen van 1996 was in de kwalificatie in zijn Jordan 199 niet verder gekomen dan de veertiende tijd, maar bleef op basis van het verleden van de F1 in Montreal vertrouwen houden in zijn kansen op een puntenfinish, waarvoor destijds nog een plek in de top-zes nodig was. 'Gekke dingen' gebeurden er ook dat jaar op het Île Notre-Dame, alleen was Hill zelf één van de grootste slachtoffers.

"Heb een beetje respect voor mensen"

In de vijftiende ronde kreeg Hill bij het uitkomen van de laatste chicane last van overstuur, met het gevolg dat hij de muur raakte en daardoor de ophanging van zijn rechterachterwiel brak. De Brit was boos; RTL5-verslaggever Jack Plooij was er snel bij om een quote te halen, maar zag Hill voor zijn neus de deur dichtgooien. De voormalig Williams-rijder had even nodig om tot rust te komen en stak daarna alsnog de hand in eigen boezem. "Ik verloor de controle over mijn auto. Het was mijn eigen schuld. Misschien moet ik de muur de schuld geven. Maar nee, dat kan niet", sprak hij bij F1 Digital+. Enkele dagen later kondigde Hill, destijds 38 jaar, aan dat hij aan het einde van het seizoen zou stoppen als F1-coureur.Eerder in de wedstrijd, al na twee ronden, was BAR-coureur Ricardo Zonta op dezelfde wijze als Hill in de fout gegaan bij de exit van bocht 13. Ook voor Jacques Villeneuve, de teamgenoot van de Braziliaan én de wereldkampioen van 1997, bleek dat nummer een ongeluksgetal. De Canadees kwam aan het einde van de 35ste ronde buiten de ideale lijn en vloog vrijwel haaks de muur, waarop destijds nog de tekst 'Bienvenue au Québec' ('Welkom in Québec') te lezen was, in. "Iemand heeft de chicane afgesneden, waardoor er veel zand op de baan ligt. Dus als je iets te wijd gaat, dan verlies je veel grip. Dat is voor iedereen hetzelfde, alleen ging ik iets te snel de bocht in en raakte daardoor de controle kwijt", legde ook Villeneuve de schuld bij zichzelf, alvorens hij zich in de Canadese bloedhitte door een struweel terug naar zijn team begaf.

Villeneuve was de vierde coureur wiens race eindigde in de inmiddels beruchte muur aan de buitenkant van bocht 13. Vijf ronden daarvoor was namelijk ook niemand minder dan Michael Schumacher in de fout gegaan op dat punt. Evenals Zonta en Hill kreeg de Duitser, op dat moment nog 'slechts' tweevoudig wereldkampioen (1994 en 1995), te maken met overstuur. Nadat hij daarop met zijn rechterachterkant de muur raakte, kreeg vervolgens ook de rechtervoorkant van zijn Ferrari F399 een klap van de baanafzetting.Met het spreekwoordelijke gezicht van een oorwurm keerde Schumacher terug naar de paddock. Van vragen stellende journalisten was hij niet gediend. "Heb een beetje respect voor mensen", beet de Duitser een verslaggever van F1 Digital+ die hem om een reactie vroeg toe, terwijl op de achtergrond nog de huilende V10-motoren te horen waren. Een dappere reporter waagde daarna nog een poging, maar hij werd met een boog gemeden. Schumacher had even nodig om af te koelen, maar ook hij gaf later wel toe zelf een fout te hebben gemaakt. "Ik verloor de controle over de auto, omdat ik buiten de ideale lijn op het vuil terechtkwam. Daardoor eindigde ik in de muur. Dit was duidelijk mijn fout. Normaal gesproken maak ik één fout per seizoen. Hopelijk was dit voorval mijn laatste fout van dit jaar", reageerde Schumacher.

Voor de kampioenen van 1994 tot en met 1997 eindigde de wedstrijd in dezelfde muur; een andere optie dan het bewuste stuk omheining voortaan 'Wall of Champions' te noemen was er eigenlijk niet. Maar de kampioen van 1998 dan? Mika Häkkinen, de vierde en laatste op dat moment nog actieve kampioen, reed lange tijd in tweede positie maar erfde de leiding na de crash van Schumacher en stond deze niet meer af. De Fin van McLaren pakte met zijn zege ook de koppositie in het kampioenschap af van Schumacher en zou later in 1999 zijn titel prolongeren. Zijn Duitse rivaal miste een groot deel van de tweede seizoenshelft, nadat hij bij een crash op Silverstone zijn been had gebroken. Daarna sloeg Schumacher terug en tussen 2000 en 2004 voerde hij zijn hoeveelheid wereldtitels op tot zeven, een record dat anno 2017 nog steeds staat.Door: Rahied IshaakLees ook: Vijftigste verjaardag van Canadese Grand Prix