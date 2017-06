IndyCar-coureurs niet blij met Hamilton: "Lachwekkend"

11:07 – Lewis Hamilton hoeft er niet op te rekenen dat een IndyCar-coureur binnenkort gezellig bij hem op de koffie komt. De drievoudig wereldkampioen liet zich na de kwalificatie voor de Indianapolis 500 uit over de prestaties van Fernando Alonso, waarbij de Brit het niveau van het IndyCar-veld in twijfel trok. Meerdere IndyCar-coureurs lieten zich nadien uit over Hamilton, waarbij de één nog feller van leer trok dan de ander.



"Ik heb de tijden bekeken en om pardoes vijfde te worden voor je eerste kwalificatie - wat zegt dat over de IndyCars? Een goede coureur zal, als hij niet kan winnen in de Formule 1, verder kijken dan zijn neus lang is. Maar om hem direct vijfde te zien worden in een kwalificatie waarin coureurs die het hele jaar in deze klasse rijden deelnemen is ... interessant te noemen."



Met deze uitspraak, wereldkundig gemaakt door de Franse sportkrant L'Équipe, zette Hamilton kwaad bloed in de Verenigde Staten. Graham Rahal, die afgelopen weekend beide races op het Belle Isle Park in Detroit wist te winnen, gaf in de persconferentie na zijn zaterdagse zege toe dat hij het even moeilijk had gehad met de woorden van de Mercedes-coureur. "Ik had echt even tijd nodig om tot mezelf te komen en niet meteen wat te gaan roepen", sprak de 28-jarige Amerikaan.

"Veel lastiger om hier succesvol te zijn"

"Dixon bij Mercedes? Lewis weet niet wat hem overkomt"

"In Hamiltons gehele Formule 1-carrière heeft hij, als hij op de absolute top van zijn kunnen zat, het slechts met één, twee of maximaal drie rivalen hoeven stellen", zei Rahal. "Hier in de Verenigde Staten heb je bijvoorbeeld James Hinchcliffe, die spint in de eerste ronde en achteraan moet aansluiten", verwijst hij naar een gebeurtenis in de eerste race op Belle Isle. "Je denkt 'hij is klaar voor vandaag', maar nee: hij was snel, had een goede strategie, maakte een aantal knappe passeerbewegingen en het eerstvolgende wat je ziet is dat hij naast je staat te grijnzen op het podium."Diezelfde Hinchcliffe deed in Michigan eveneens een duit in het zakje. "Het is lachwekkend om kritiek te horen van een gast die normaal gesproken tegen maximaal drie anderen racet voor de overwinning, waar wij al zeven racewinnaars hebben gehad in de eerste seizoenshelft. Het toont andermaal aan hoe competitief de IndyCar Series is. De gelijkheid tussen de fabrikanten en de teams laat wel blijken hoe lastig het is om hier een race te winnen. Alles moet jouw kant opvallen: de pitstops moeten perfect gaan, de neutralisaties moeten uitkomen, en - ohja - je hebt ook nog een aardig goede coureur nodig."Aangezien de uitspraken van Hamilton al gedateerd zijn - hij deed ze vlak na de kwalificatie, dus voor aanvang van het raceweekend in Monaco - hadden Rahal en Hinchcliffe de tijd om na te denken. Tony Kanaan, enkelvoudig Indy 500-winnaar en met zijn 42 jaar met recht veteraan van de serie te noemen, liet zich al eerder uit over de Britse ster van de Formule 1."Jij bent bescheiden, niet zoals sommige van je F1-collega's die deze maand hun commentaar hebben geleverd", richtte Kanaan zich na afloop van de Indy 500 tijdens het traditionele gala tot Alonso. De Spanjaard toonde zich leergierig en viel zowel bij de coureurs als het publiek bijzonder in de smaak. "Wat kan ik erover zeggen? Die man (Hamilton, red.) deed vorig jaar mee aan een wereldkampioenschap dat tussen twee coureurs ging en hij werd tweede, dus ik denk dat hij zich beter wijselijk stil kan houden."

Door: René Oudman



Waar de Formule 1 veel individualistischer overkomt, draait het in de IndyCars allemaal om teamwork. Andretti Autosport staat erom bekend al het dataverkeer tussen al haar coureurs te delen en ondanks dat bijvoorbeeld Ryan Hunter-Reay naast de Indy 500-zege greep door mechanische pech, toonde hij zich oprecht blij voor collega Takuma Sato - die als winnaar over de Brickyard was gekomen. Zelfs concurrenten als Kanaan, Helio Castroneves en Simon Pagenaud waren er als de kippen bij om de Japanner te feliciteren.Het onderlinge respect werd nog maar eens benadrukt door Rahal, die na zijn overwinning in de straten van Detroit concurrent Scott Dixon complimenteerde. "Ik weet niet hoe het voelt om elk raceweekend in te gaan en te weten dat ik ga winnen als ik mijn teammaat versla, want dat zal hier niet gebeuren", kijkt hij nog eenmaal terug op de woorden van Hamilton. "Eerlijk gezegd denk ik dat Lewis het nog knap lastig zou krijgen als we Scott Dixon in een Mercedes zouden zetten - hij zou niet weten wat hem zou overkomen!"