Alonso ziet uit naar Canada: "Ditmaal niet alleen linksaf"

14:11 – Ruim een week geleden reed Fernando Alonso een dijk van een wedstrijd tijdens de historische Indianapolis 500: de 35-jarige Spanjaard leek zijn ovaldebuut zelfs met een waanzinnig resultaat te kunnen bekronen, alvorens de Honda-motor van zijn Andretti-bolide het kort voor het einde van de race begaf. Desalniettemin werd Alonso, die voor de Grand Prix van Canada terugkeert in 'zijn' McLaren MCL32, gekroond tot Rookie of the Year.



"Het voelt goed om weer naar Canada te gaan - het is net alsof ik recentelijk veel tijd in Noord-Amerika heb doorgebracht!", grapt Alonso in een persbericht van zijn broodheer. "De Indy 500 was een ongelooflijke ervaring en het is geweldig geweest om een dusdanig andere manier van rijden aan te moeten leren, op een ander circuit met een andere wagen. Desondanks ben ik er klaar voor om mijn 'dagelijkse routine' op te pakken en weer in een F1-bolide te racen."



"Ik heb altijd genoten van de Canadese Grand Prix. Het circuit is uniek, het is veeleisend voor wagen en rijder. Toen ik in Indianapolis was hebben Stoffel Vandoorne en Jenson Button mij op de hoogte gehouden van de upgrades en de betrouwbaarheid van de wagen - iets waar ze beiden positief over klonken. Hopelijk kunnen we de trend voortzetten in Canada. Het is fijn om weer in de MCL32 te kunnen stappen, de mannen en vrouwen van het team weer te kunnen spreken en de baan op te gaan - ditmaal zal ik niet alleen naar links sturen!"



Alonso zegevierde een keer op het Circuit Gilles Villeneuve: in 2006 was hij, achter het stuur van zijn geelblauwe Renault, de allerbeste. Nadien wist hij nog tweemaal het podium te bereiken op het Ile Notre-Dame: in 2010 werd hij derde, drie jaar later kwam de Spanjaard in Canada als tweede over de meet.