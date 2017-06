In beeld: roemruchte verleden van Circuit Gilles Villeneuve

9:46 – De Grand Prix van Canada bestaat vijftig jaar: in 1967 werd de allereerste editie gehouden, destijds nog op het Mosport Park. Anno 2017 rijdt men op het Circuit Gilles Villeneuve, op een eiland vlakbij de stad Montréal. Aldaar hebben we veel bijzondere races gezien: zes coureurs boekten er hun eerste Grand Prix-zege, eentje werd er zelfs kampioen. GPUpdate.net brengt het roemruchte verleden van het circuit in beeld.





1978 - Villeneuve bezorgt zichzelf eeuwige roem



Op de best denkbare manier wordt er afgetrapt op het Ile Notre-Dame: in de eerste editie (1978) wint er een Canadees, iets wat overigens niet weer zou gebeuren. Gilles Villeneuve profiteert van het olielek van Lotus-invaller Jean-Pierre Jarier en snelt naar een prachtzege voor het thuispubliek.



1980: Jones verzekert van titel





Alan Jones kan de titel halen in de voorlaatste race van het jaar 1980, die wordt afgewerkt in Montréal. Een sponsor van diens team (Williams) zou later zeggen: "Alan zag eruit alsof hij in Vietnam ging vechten, terwijl uitdager Nelson Piquet erbij liep als een leuke jockey." Jones stuurt aan op een startcrash en kegelt Piquet eraf, echter: er volgt een herstart. Als Piquets Ford Cosworth-motor de strijd staakt vliegt Jones via de zege naar de titel.

1989: Boutsen doet België juichen



Het is bijna zeventien jaar geleden dat een Belg voor het laatst een Grand Prix won - Jacky Ickx was glorieus op de oude Nordschleife in juli 1972. Sindsdien won Ickx nog vijfmaal op Le Mans, maar niet weer in de F1. Thierry Boutsen laat het Belgische volkslied weer klinken na een masterclass in Canada: hij boekt in 1989 zijn eerste F1-zege in Montréal.

1991: Mansell berooft zichzelf van zege



Een iconische plaat uit de geschiedenis van de Formule 1: een balende Nigel Mansell die zich afvraagt hoe hij het toch in hemelsnaam kon verpesten. De besnorde Brit rijdt in 1991 lichtjaren voor de concurrentie uit en begint al te zwaaien naar het publiek, als hij in de laatste ronde stilvalt. Boze tongen beweren dat Red Five een te laag toerental bereikte, waardoor de motor zichzelf uitzette.

1995: Emotionele overwinning voor Alesi



Jean Alesi - welke Formule 1-liefhebber kent hem niet? De Fransman met Siciliaanse roots reed tussen 1989 en 2001 liefst 201 Grands Prix, maar hij won er slechts één: voor het Canadese publiek in 1995, met startnummer 27 (het voor Gilles Villeneuve kenmerkende getal).

1998: Wurz gaat op vliegcursus



De editie van 1998 was er één om door een ringetje te halen, evenals die van '97 en '99 overigens. Een jaar eerder had OIivier Panis zijn benen gebroken tijdens een megacrash, een jaar later was het Heinz-Harald Frentzen die er met een noodgang afvloog. Het beeld dat iedereen echter is bijgebleven is deze van Alex Wurz: de Oostenrijker stuiterde er tijdens de start in 1998 af (om na de herstart overigens keurig vierde te worden).

2000: Jos de 'Boss' in de regen



In 2000 weet Michael Schumacher voor de vierde keer te zegevieren in Canada, Giancarlo Fisichella behaalt voor het derde opeenvolgende jaar het podium. De meeste aandacht gaat - zeker in Nederland - echter uit naar Jos Verstappen, die met een speciale oranje helm voor het voetbaltoernooi EK 2000 in wisselende weersomstandigheden naar een prachtige vijfde plek rijdt.

2007: Kubica gaat er snoeihard af



Fast forward naar 2007: Verstappen is inmiddels verdwenen, Lewis Hamilton rijdt zijn debuutseizoen in de koningsklasse. De jonge Brit scoort zijn eerste zege in Canada, maar het is Robert Kubica die de krantenkoppen haalt door een angstaanjagende klapper. De Pool moet als gevolg één race missen...



2008: Kubica pakt enige F1-zege



... maar keert een jaar later 'gewoon' weer terug op het Circuit Gilles Villeneuve. Gestart vanaf een tweede plaats ziet Kubica dat Hamilton Kimi Räikkönen in de pits uit de race rost, waarop de Pool vrij baan krijgt om zijn eerste en - net als Alesi - enige GP-overwinning te boeken.



2011: Button presteert het onmogelijke



Als er één wedstrijd is die Jenson Button zal aanmerken als zijn beste ooit, is het de Canadese Grand Prix van 2011. In een onderhoud dat door meerdere regenbuien en een rode vlag meer dan vier uur duurt ziet de Brit ongeveer elke plaats voorbij komen: hij rijdt in het middenveld, achteraan, vierde, veertiende en na een inhaalactie op de wegglijdende leider Sebastian Vettel uiteindelijk bij het vallen van de vlag vooraan. Wow.

2014: Ricciardo treedt toe tot winnaarsclub



De laatste coureur tot op heden die zijn eerste zege in Canada weet te boeken is niemand minder dan de huidige Red Bull-teamgenoot van Max Verstappen, Daniel Ricciardo. Ook de Australiër profiteert van de problemen van anderen: Hamilton valt met panne uit, Nico Rosberg moet het rustiger aandoen. Iedereen gunt de olijke coureur uit Perth echter de zege.