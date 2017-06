Jordan denkt dat Mercedes na 2018 met team uit F1 stapt

13:06 – Het is al meerdere jaren het te kloppen team in de Formule 1, maar het zou Eddie Jordan niet verbazen als Mercedes over anderhalf jaar vertrekt uit de sport. Of althans: met het eigen fabrieksteam. Jordan, voormalig teambaas van het kleurrijke Jordan GP, verwacht wel dat Mercedes als motorleverancier aanblijft.



Jordan doet zijn opmerkelijke uitspraken in een interview met het Duitse tz. "Mercedes trekt eind 2018 mogelijk de stekker uit het eigen team", gooit Jordan tijdens het gesprek, op een vraag waar de toekomst van Sebastian Vettel ligt, ineens de knuppel in het hoenderhok. "Ik denk dat ze dit en volgend jaar nog om beide wereldtitels rijden en dat het bestuur in Stuttgart dan besluit om het team te verkopen en louter als motorfabrikant in de Formule 1 te blijven. Ik zou precies hetzelfde doen. Mercedes heeft dan namelijk bewezen dat ze alles kunnen winnen. Het kan eigenlijk alleen maar slechter worden. Dan is het beter om de kosten te drukken en alles te zetten op de 'corebusiness' van Mercedes in de Formule 1: hightech motoren ontwikkelen en leveren."



Op de vraag of Jordan dit alleen zelf denkt of dat hij daadwerkelijk aanwijzingen heeft dat het zo gaat lopen, verklapt hij zijn bron: Dieter Zetsche, als voorzitter van Daimler AG het hoofd van Mercedes-Benz. "Laten we het zo zeggen: ik heb in Monaco een lang gesprek gevoerd met Dr. Zetsche. Ik vertelde hem hoe ik erover dacht en ik kreeg niet de indruk dat mijn ideeën de plank missloegen. Al kon hij natuurlijk niet in detail treden."



Mercedes keerde in 2010 met een eigen fabrieksteam terug in de Formule 1. Sinds 2014 domineert de Duitse team de sport en de afgelopen drie seizoenen behaalde het zowel de rijders- als constructeurstitel. Daarvoor was het sinds 1994 als motorleverancier actief in de sport, het werkte onder meer jaren succesvol samen met McLaren en hielp Brawn GP aan de titel. Dit jaar krijgen Force India en Williams klantenmotoren van Mercedes.