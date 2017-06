Verstappen: "Redelijk dicht in de buurt van top vier"

22:29 – Zijn sessie eindigde door een technisch probleem twintig minuten eerder dan gepland, en ook teamgenoot Daniel Ricciardo kreeg te maken met een mechanisch defect, maar Max Verstappen is toch redelijk tevreden over de eerste dag van het raceweekend in Canada. De RB13 was aardig snel, zag hij.



In de tweede vrije training reed Verstappen de vijfde tijd. Hij zat binnen een halve seconde van de snelste tijd van de dag en binnen een kwart seconde van Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. Dat is helemaal niet slecht, weet Verstappen. "Ik weet nog niet precies wat het probleem was waardoor ik in het laatste deel van de training stilviel, dat moeten we nog even onderzoeken, maar daarvoor was het eigenlijk best een positieve sessie", zegt de 19-jarige Nederlander. "We zaten redelijk dicht in de buurt van de top vier, terwijl dit circuit ons normaal gesproken niet zo goed ligt. Daar kunnen we tevreden over zijn, denk ik."



Toch blijft Verstappen realistisch: "Onze positie ten opzichte van Ferrari en Mercedes is niet veranderd. We vechten voor een vijfde en zesde plaats, zoiets verandert niet zomaar. Om overwinningen kunnen we nog niet knokken, een vijfde plek is voor ons nu als een zege. We proberen er het beste van te maken."