Vettel baalt van foutjes, maar is tevreden met P2

20:29 – Als topfavoriet mocht Sebastian Vettel afreizen naar de Grand Prix van Canada, maar na de kwalificatie heeft de Duitser toch weer zijn grote rivaal voor zich staan. Na een buitenaards rondje snelde Lewis Hamilton via een 1.11.459 naar zijn 65ste poleposition, ondanks dat Vettel ruim drie tienden moest inleveren mag hij zondag toch als tweede aanvangen. De klassementsleider was gematigd tevreden.



"Ik denk dat we de snelheid hebben om te kunnen strijden om de overwinning", sprak de Ferrari-coureur naderhand. "Erg tevreden over de laatste run was ik niet: ik had graag run twee overgedaan en nog iets meer tijd gevonden, maar dat zat er vandaag niet in", blikt Vettel, die tijdens de kwalificatie zich tweemaal verremde voor L'Épingle (de hairpin achterop het circuit), terug.



"Het begin van de kwalificatie was sowieso moeilijk. We moesten in de achtervolging en zodoende kwam het in het einde nog allemaal op zijn plek terecht, maar het startte niet heel soepel." Vettel, die 25 punten voorsprong heeft in het klassement op naaste belager Hamilton, hield de tweede Mercedes van Valtteri Bottas bijna vier tienden achter zich. Ferrari-collega Kimi Räikkönen moest meer dan vier en een halve tiende inleveren ten opzichte van zijn stalmaat.