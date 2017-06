Verstappen maximaliseert met vijfde plaats in kwalificatie

20:31 – Max Verstappen kan tevreden zijn. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada behaalde de Nederlander het resultaat dat op voorhand als het maximaal haalbare gezien werd: P5, achter de Ferrari's en Mercedessen. Hij was in alle delen van de sessie sneller dan teamgenoot Daniel Ricciardo.



In de derde vrije training was Verstappen al goed op dreef, daarin werd hij vierde, en in de kwalificatie was de Nederlander opnieuw sterk. Al was de auto niet helemaal optimaal, zegt hij bij Ziggo Sport: "In aanloop naar de kwalificatie hadden we een aantal dingen veranderd en dat was niet helemaal top. Wat? De rembalans bijvoorbeeld. Dat pakte niet goed uit, maar dat kan je dan tijdens de sessie niet meer terugzetten."



Toch was de auto goed genoeg voor P5 en versloeg hij dus teamgenoot Ricciardo. Daarmee is de stand in de onderlinge kwalificatieduels dit seizoen op 4-3 gekomen, in het voordeel van de Nederlander. "Sneller dan je teamgenoot is één ding ja, dat is altijd belangrijk", geeft hij toe. In Q3 was de achterstand op Lewis Hamilton groot, bijna een seconde, iets dat in Q1 en Q2 minder het geval was. Daarover maakt Verstappen zich niet druk. "We weten dat Ferrari en vooral Mercedes wat meer vermogen kunnen krijgen in de kwalificatie, dat ze de motor even opschroeven. Dat doen ze alleen in Q3. Of ik in de race de strijd met ze aan kan gaan? Ik weet niet of we snel genoeg zijn om ze te kunnen volgen. Het belangrijkste wordt om P5 te behouden."



Mocht hij zijn positie bij de start behouden, en teamgenoot Ricciardo achter hem ligt, zal interessant worden wat er bij de pitstops gaat gebeuren. In Monaco had Ricciardo de betere strategie, tot frustratie van de Nederlander. "Maar iedereen is op zijn hoede om dat niet nog een keer te laten gebeuren", knipoogt hij.