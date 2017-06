Vandoorne blijft steken in Q1 en baalt van gele vlaggen

13:31 – Voor de zesde keer dit seizoen, in zeven races, was de kwalificatie voor Stoffel Vandoorne al na achttien minuten voorbij. Ook in Montréal overleefde de Belg Q1 niet, iets dat hem dit seizoen tot dusver alleen in Monaco wél lukte. Vandoorne begint de Grand Prix van Canada zondag vanaf de zestiende plaats.



In Q1 kwam Vandoorne zo'n twee tienden tekort ten opzichte van Renault-coureur Jolyon Palmer, die op P15 nét aan de goede kant van de streep stond. Volgens Vandoorne had een plek in Q2 er absoluut ingezeten en zat de crash van Pascal Wehrlein in de slotminuut van de sessie hem dwars. "Het is jammer dat ik mijn laatste rondje in Q1 moest afbreken door de gele vlaggen. Het potentieel was er om Q2 te halen, al waren de banden in mijn eerste run niet helemaal op temperatuur. In de tweede run was dat beter en ik had mijn tijd zeker kunnen verbeteren en Q2 kunnen halen, maar helaas gooiden de gele vlaggen roet in het eten."



"Zo gaat het soms, was hadden geen geluk", vervolgt Vandoorne, die er vanaf P16 het beste van gaat proberen te maken in de race. "We gaan ons best doen. Dit circuit is niet in ons voordeel door de lange rechte stukken, maar we zullen zien. Hopelijk halen we de finish, dan zien we vanzelf waar we uitkomen."



Teamgenoot Fernando Alonso was in Q1 een halve seconde sneller dan Vandoorne en haalde het tweede deel wel. Hij sleepte daarin een twaalfde startplaats in de wacht, iets waarover hij bijzonder tevreden is.