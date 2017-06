Renault: "Geen grote update van power unit voor 2018"

18:21 – Renault ontkent dat het bij de volgende Grand Prix, in Azerbeidzjan, een sterk verbeterde versie van de power unit introduceert. Sterker nog: volgens directeur Cyril Abiteboul komt er dit hele seizoen geen compleet vernieuwde motor. Wel wordt de huidige krachtbron stap voor stap verbeterd, zegt hij.



Over de situatie rond de Renault-motor is al maanden onduidelijkheid. Na de wintertests in Barcelona besloot het Franse concern terug te grijpen op onderdelen uit 2016 en sindsdien is ligt het qua vermogen duidelijk achter ten opzichte van Ferrari en Mercedes. Met name Red Bull Racing vestigde vervolgens zijn hoop op een update die volgens teambaas Christian Horner in Baku voor het eerst beschikbaar zou zijn, maar Abiteboul spreekt dat tegen. Hij vertelt in een interview met F1.com een heel ander verhaal over de Renault-motor. Hij of Renault hebben nooit gezegd dat er een vernieuwde power unit zou komen, benadrukt de directeur.



"Het was Red Bull Racing dat zei dat er in Baku een update kwam. Maar wij introduceren doorlopend updates, iedere race voeren we wel kleine verbeteringen door. Vorig jaar werd een update met veel bombarie aangekondigd en dat bleek ook daadwerkelijk een flinke stap voorwaarts. Maar dat kunnen we niet ieder jaar doen. Het gaat er nu vooral om dat we continu verbeteringen doorvoeren die samen het verschil maken. Er is geen 'magic bullet'. Iedere race wordt de motor betrouwbaarder, door ons programma op de testbank."



"Heel eerlijk: de volgende grote update komt pas volgend jaar", vervolgt Abiteboul. "Dan komen we met een compleet nieuw concept. Dat zal een verschil maken, maar zoals gezegd is dat pas in 2018."