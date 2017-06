Wehrlein begint Grand Prix van Canada vanuit pits

18:29 – Veel verschil zal het niet maken voor hem, hij zou sowieso helemaal achteraan de grid moeten plaatsnemen, maar Pascal Wehrlein begint de Grand Prix van Canada vanuit de pits. Na zijn crash in de kwalificatie moest zowel de versnellingsbak als de achtervleugel van de Sauber vervangen worden.



Wehrlein schoot zaterdagmiddag van de baan in de slotminuut van Q1. Bij het aanremmen van de eerste bocht ging hij over het gras, waarna de Sauber achterstevoren schoof en in de bandenmuur belandde. "Mijn fout", gaf Wehrlein direct na de sessie toe. "Ik ging te ver naar rechts en kwam op het gras. Het spijt me voor het team, vooral voor de monteurs, iedereen werkt al zo hard. Dit wordt weer een lange dag voor ze."



Wehrlein had zich als twintigste gekwalificeerd, achter teamgenoot Marcus Ericsson, maar zal nu in de pits starten. Pas als alle auto's gepasseerd zijn mag hij het circuit oprijden en zijn race aanvangen.