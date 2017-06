Vettel na inhaalrace opnieuw Driver of the Day

22:16 – Niet winnaar Lewis Hamilton, die op superieure wijze naar de zege reed, en ook niet de ijzersterk rijdende Esteban Ocon, maar Sebastian Vettel is verkozen tot 'Driver of the Day' bij de Grand Prix van Canda. De Duitser eindigde na een bijzondere inhaalrace als vierde op het Circuit Gilles Villeneuve.



Vettel viel bij de start terug naar de vierde plek en moest vervolgens de pits om, omdat hij na een lichte touché met Max Verstappen schade aan zijn voorvleugel had. Vettel sloot aan op P18 en wist zich daarna op te werken naar de vierde stek: na een tweede pitstop wist hij in de slotfase, op nieuwe ultrasofts, de Force India's van Sergio Pérez en Esteban Ocon in te halen. Daarmee beperkte hij de schade ten opzichte van Hamilton, maar deze vierde plaats was voor Vettel wel zijn slechtste resultaat van het seizoen tot dusver.



Het is al de vijfde keer dit seizoen, in zeven races, dat Vettel de Driver of the Day geworden is.



De 'Drivers of the Day' in het Formule 1-seizoen 2017 tot dusver

Grand Prix van Australië: Sebastian Vettel

Grand Prix van China: Max Verstappen

Grand Prix van Bahrein: Sebastian Vettel

Grand Prix van Rusland: Valtteri Bottas

Grand Prix van Spanje: Sebastian Vettel

Grand Prix van Monaco: Sebastian Vettel

Grand Prix van Canada: Sebastian Vettel