Vettel neemt Verstappen niets kwalijk: "Vast niet expres"

22:29 – Tot het raceweekend in Canada was Sebastian Vettel, in zes races, niet lager geëindigd dan tweede. In Montréal viel de Duitser voor het eerst buiten het podium: na een rampzalig verlopen openingsfase kwam de Ferrari-coureur als vierde over de eindstreep. Hij hield daarmee de schade beperkt.



Vanaf de tweede startplaats ging het in de eerste honderden meters mis voor Vettel: hij verloor terrein én een stukje voorvleugel. Dat laatste kwam door Max Verstappen, beide auto's raakten elkaar licht in bocht één. Door de schade aan de voorvleugel moest Vettel naar de pits en was hij veroordeeld tot een inhaalrace.



Na de race toonde Vettel zich reëel: hij nam Verstappen niets kwalijk. "Het ging allemaal heel snel. Mijn start was prima, maar ik kwam een beetje vast te zitten. Ik wist niet voor welke kant Valtteri koos en moest even inhouden. Max zag een gat en ging ervoor. Ik zat een beetje in zijn dode hoek. Hij raakte mijn voorvleugel, maar dat zal vast niet expres geweest zijn. Zeker omdat je in negentig procent van de gevallen na zo'n incident een lekke band hebt. Voor mij was het gewoon ongelukkig. Drie auto's die samen in een bocht duiken, dat werkt vaak niet. Ditmaal kregen wij daarvoor de rekening gepresenteerd", zei de Duitser bij Ziggo Sport.



Na zijn eerste bandenwissel viel Vettel terug naar de achttiende plaats. Een tweestopper zorgde ervoor dat hij in de slotfase op kon klimmen naar P4: op nieuwe ultrasofts wist hij de twee Force India's te passeren.