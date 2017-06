Sainz krijgt gridstraf van drie plaatsen voor Baku

12 juni 2017 – Voor Carlos Sainz heeft de Grand Prix van Canada een vervelend staartje gekregen. De wedstrijdleiding in Montréal heeft de Spanjaard een gridstraf van drie plaatsen opgelegd. In Baku, over twee weken, zal hij na de kwalificatie dus drie plekken terug worden gezet op de startopstelling.



Sainz veroorzaakte in de eerste ronde van de Grand Prix van Canada een flinke crash: hij duwde Romain Grosjean op het gras en toen beide auto's in elkaar haakten, schoot de Toro Rosso achterstevoren over de baan. Sainz nam de nietsvermoedende Felipe Massa mee in zijn crash. Hij verweerde zich na afloop door te stellen dat hij Grosjean helemaal niet gezien had, maar de stewards in Montréal namen geen genoegen met die uitleg. Ze stelden dat de actie van de Spanjaard 'onvoorzichtig en potentieel gevaarlijk' was.



Naast een gridstraf heeft Sainz ook twee strafpunten op zijn licentie gekregen. De teller staat voor hem nu op zeven strafpunten, bij twaalf stuks binnen twaalf maanden volgt een schorsing van één race.