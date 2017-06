Vierde perfecte score voor Hamilton in F1-loopbaan

14:14 – Het gebeurt niet vaak dat een coureur een perfecte score behaalt in een Grand Prix-weekend, maar het is in 2017 al tweemaal voorgekomen. Lewis Hamilton wist in zowel China als Canada een poleposition door alle ronden aan de leiding te rijden op te laten volgen met een zege, terwijl hij eveneens de snelste ronde op de klokken bracht. In Canada lukte Hamilton dit voor de vierde keer in zijn carrière, waarmee hij op gelijke hoogte komt met enkele F1-iconen.



De perfecte score, ook wel Grand Chelem genoemd, is niet te verwarren met de Grand Slam: het gaat namelijk nog een stapje verder. Bij de Grand Slam moeten poleposition en overwinning worden gecombineerd met de snelste raceronde, bij de Grand Chelem telt elk rondje mee. Aangezien Hamilton constant aan de leiding van de race reed in Montréal, heeft hij de perfecte score behaald.



Jim Clark was wat dat betreft een fenomeen: de Schot, die zijn hoogtijdagen kende in de jaren '60, reed maar liefst achtmaal een perfecte score bijeen. Anno 2017 is hij daarmee nog altijd de lijstaanvoerder, aangezien de twee rijders die de tweede plaats bezetten tot vijf Grand Chelems komen. Vijf van de dertien zeges van Alberto Ascari werden gecombineerd met het leiden van elke raceronde, de poleposition en de snelste ronde - een aanzienlijk hoger percentage dan de man waarmee hij de tweede plaats deelt. Michael Schumacher noteerde eveneens vijf perfecte scores, maar won liefst 91 keer.



Hamilton heeft met zijn vierde Grand Chelem titelrivaal Sebastian Vettel geëvenaard. De Duitser scoorde zijn vier perfecte weekends allen bij Red Bull, waar Hamilton de vier Grand Chelems bij Mercedes heeft behaald. Vettel en Hamilton staan qua aantal gelijk met Jackie Stewart, Ayrton Senna en Nigel Mansell. Van het huidige startveld heeft alleen Fernando Alonso eens een perfecte score behaald: regerend wereldkampioen Nico Rosberg, die tegenwoordig als pensionado de races bekijkt, scoorde in zijn carrière twee Grand Chelems.



Eeuwige ranglijst perfecte scores:

1. Jim Clark, achtmaal

2. Alberto Ascari, vijfmaal

3. Michael Schumacher, vijfmaal

4. Jackie Stewart, viermaal

5. Ayrton Senna, viermaal

6. Nigel Mansell, viermaal

7. Sebastian Vettel, viermaal

8. Lewis Hamilton, viermaal

9. Nelson Piquet, driemaal

10. Juan Manuel Fangio, tweemaal