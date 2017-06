Uitslag lezerspoll GPUpdate: Alonso trekt naar Amerika

17:20 – Voor welk team rijdt Fernando Alonso in 2018? Het is een vraag die menig autosportliefhebber dezer dagen bezighoudt. De 35-jarige Spanjaard lijkt op de toppen van zijn kunnen te zitten, maar vanwege een zeer onbetrouwbare en bovendien te langzame Honda-motor komt Alonso er niet aan te pas achter het stuur van een McLaren MCL32. De tweevoudig wereldkampioen liet zich ontvallen pas in september te beslissen, de lezers van GPUpdate.net gaven antwoord op de bovengestelde vraag.



Er kon gekozen worden tussen vijf antwoorden, namelijk huidig werkgever McLaren, voormalig broodheer Ferrari, Mercedes, een ander team in de Formule 1 of een overstap naar de Verenigde Staten. Alonso sloeg namelijk de Grand Prix van Monaco over om deel te nemen aan de befaamde Indianapolis 500, waarin hij hoge ogen wist te gooien. De 32-voudig Grand Prix-winnaar sleepte de titel 'Rookie of the Year' binnen, ondanks door een kapotte Honda-motor de finish niet te hebben bereikt.



De overgrote meerderheid van de respondenten verwacht dat Alonso zijn biezen pakt en naar Amerika vertrekt, om zodoende in 2018 een compleet seizoen in de IndyCar Series af te kunnen leggen. Liefst 44 procent van de lezers die hun stem hebben uitgebracht, zijn van mening dat Alonso de F1-deur achter zich dichttrekt. Bijna een kwart denkt dat Alonso wel in de F1 blijft, maar volgend jaar voor een ander team dan Ferrari, Mercedes of McLaren rijdt.



De volledige uitslag van de GPUpdate.net lezerspoll:

Voor welk team rijdt Fernando Alonso in 2018?

1. Hij stopt met F1 en trekt naar de VS: 44%

2. Een ander team in de F1: 23%

3. McLaren: 13%

4. Ferrari: 11%

5. Mercedes: 9%