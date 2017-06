Horner: "Brandstof kan ons kleine boost geven"

17:24 – Renault liet afgelopen weekend, bij monde van directeur Cyril Abiteboul, weten dat er dit seizoen geen grote upgrade meer komt voor de power unit. Toch blijft Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, erop vertrouwen dat er progressie geboekt zal worden wat betreft de ontwikkeling van de krachtbron. De Brit kijkt daarbij ook naar brandstofpartner ExxonMobil.



Op de vrijdag van het Canadese Grand Prix-weekend sprak Horner nog de verwachting uit dat Renault voor de volgende race in Baku met een motorupgrade komt, maar enkele dagen daarna ontkende Abiteboul dat. De Fransman zei zelfs meteen dat er dit jaar helemaal geen grote verbetering van de krachtbron meer komt, al benadrukte hij wel dat er doorlopend kleine stappen gezet blijven worden.



"Dat is de beslissing van Renault", reageert Horner tegenover de officiële Formule 1-website op de woorden van Abiteboul. De teambaas van Max Verstappen en Daniel Ricciardo ziet 'liever vroeg dan laat' verbeteringen aan de motor worden doorgevoerd. "We wisten dat Montréal lastig zou worden en dat geldt ook voor de komende twee races in Azerbeidzjan en Oostenrijk."



Elke coureur heeft dit seizoen de beschikking over vier motoren. Horner verwacht dat Verstappen en Ricciardo in Oostenrijk aan hun derde krachtbron van het jaar zullen beginnen. "Hopelijk geeft dat een kleine boost, aangezien onze brandstofpartner ExxonMobil geweldig werk heeft verricht door performance te vinden. Dat vlak biedt zeker potentie." Horner hoopt ook nog steeds op Renault. "Ik geloof niet dat Renault het heeft opgegeven voor dit jaar, dat zeggen ze ook tegen ons. We blijven dus pushen."



Dat er dit jaar geen grote upgrade van Renault komt, heeft geen gevolgen voor de ontwikkeling van de RB13. "We pushen altijd hard en het is goed om te zien dat we de laatste drie races mooie progressie hebben geboekt", stelt Horner. Hij is niet verbaasd over de beslissing van Renault. "Tegenwoordig verrast niets me meer. Je roeit met de riemen die je hebt en wij blijven maximaal pushen. Zoals ik al aangaf, we hebben veel vertrouwen dat onze nieuwe partner ExxonMobil op haar gebied ook zal helpt bij het vinden van performance. En de laatste drie races beloofden goeds, dus laten we afwachten wat Baku voor ons in petto heeft."