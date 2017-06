Interview: wat zijn de voorkeuren van Sérgio Pérez?

16:05 – Hij wordt al jarenlang gezien als één van de beste subtoppers van de Formule 1: sinds zijn overstap naar Force India (2014) is Sérgio Pérez een van de meest constante coureurs van het veld. De Mexicaan sprak in Monaco met GPUpdate.net over zijn andere kant: Pérez blijkt er een bijzonder gevoel voor humor aan over te houden.



Omschrijf je perfecte dag.

"Dat is sowieso in Guadalajara, mijn geboortestad. Daar kan ik tijd besteden aan mijn vrienden en familie!"



Wat is de beste beslissing die je ooit genomen hebt?

"De beslissing om coureur te worden."



"In mijn loopbaan? Waarschijnlijk het tekenen bij McLaren.""Een halfuurtje. Ik moet even douchen, dat is alles. Romain zei vier minuten? Doucht hij dan wel?""Een middagdutje!""Een avondje uit.""Haha, de rij op het vliegveld.""Ik probeer een spa op te zoeken, om gemasseerd te worden. Anders haal ik een bakje koffie.""Dat kan ik me niet echt herinneren, ik doe vrij veel gekke dingen!"

"Poeh, ik heb een paar erge uitgehaald! Bijvoorbeeld die keer dat ik een vriend wijsmaakte dat we naar een concert gingen. Het stond op het punt te beginnen: mijn maat belde me een uur voor het begon met de vraag of ik de kaartjes had. 'Ja', antwoordde ik, 'ga maar gewoon naar de ingang en zeg de beveiliging dat je met mij bent'. Je voelt het al aankomen: ik had helemaal geen kaartjes!""La cosa más bella! Dat is een Spaans liedje.""Ik spreek drie talen.""Italiaans. Dat lijkt wel een beetje op het Spaans.""Honderd procent een stratencircuit. Ik bedoel: permanente circuits zijn zó saai, als je een foutje maakt heb je honderd meter aan uitloopstroken. Ik vind stratencircuits tof omdat je geen enkele fout mag maken. Circuits zouden weer moeten zijn zoals vroeger, toen ze minder vergevend waren.""Qua baan het stratencircuit van Monaco en qua sfeer mijn thuisrace in Mexico.""Dat zou Imola zijn. Ik heb er helaas nooit mogen racen, maar ik vind de layout ontzettend gaaf. Bovendien heeft het circuit hoge kerbs, dat vind ik vet.""Zoetigheid natuurlijk!""Hm. Limoenwater met pasta.""Man On Fire.""Maña, dat is een band uit Guadalajara.""Het platteland, frisse lucht is mij veel waard.""Zomer, ik houd van warmte.""Ik zou waarschijnlijk alleen gaan, dat is het beste denk ik.""Oh, er is niemand die ik absoluut niet mee zou willen."

"Met recht: Kamui Kobayashi, een ontzettend grappige kerel.""Dat is een zeer interessante vraag. Toen ik in de Formule 3 reed was er een Finse gast, genaamd Atte Mustonen. Die jongen kon zo ongelooflijk snel zijn, maar had als probleem dat hij verschrikkelijk inconsistent was. Als hij echter de snelheid had, kon niemand aan hem tippen.""Ik denk dat mijn beste inhaalactie ooit in Monaco was, toen ik mijn toenmalige McLaren-teamgenoot Jenson Button passeerde bij het aanremmen voor de Nouvelle Chicane.""Daarvoor moet ik terug naar mijn Formule 3-tijd, ik had een fantastische race in Monza, dat was in 2008.""De titel winnen!"(stilte)"Haha, waarschijnlijk wel!"