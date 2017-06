Pirelli neemt supersoft mee naar Grand Prix van Maleisië

12:45 – In tegenstelling tot vorig jaar kunnen de coureurs in 2017 geen gebruik maken van de harde compound op het circuit van Sepang: bandenfabrikant Pirelli maakte donderdagmiddag wereldkundig af te zullen reizen naar Maleisië met de medium, zachte en superzachte compound. Het is de zesde maal dit seizoen dat de Italiaanse rubberproducent opteert voor deze keuze.



Ook al is de Maleisische Grand Prix pas op 1 oktober, aangezien het een overzeese race betreft moet Pirelli de compounds veertien weken voor de Grand Prix begint bekendmaken. Dit is met de logistiek in het achterhoofd de beste optie. Zodoende is bijvoorbeeld al bekend welke compounds er mee worden genomen naar Singapore, terwijl er nog geen bekendmakingen zijn gedaan over de Grands Prix van België en Italië. Deze zullen spoedig volgen: de bandenkeuze voor Europese races worden acht weken voor het weekend plaatsheeft wereldkundig gemaakt.



Na achttien jaar onafgebroken op de Formule 1-kalender te hebben gestaan, zal Maleisië volgend jaar geen deel meer uitmaken van het circus: de Maleisische Grand Prix van dit jaar zal de laatste zijn in het Aziatische land.



De bandenkeuze van Pirelli voor 2017 tot dusver

GP van Australië: soft, supersoft, ultrasoft

GP van China: medium, soft, supersoft

GP van Bahrein: medium, soft, supersoft

GP van Rusland: soft, supersoft, ultrasoft

GP van Spanje: hard, medium, soft

GP van Monaco: soft, supersoft, ultrasoft

GP van Canada: soft, supersoft, ultrasoft

GP van Azerbeidzjan: medium, soft, supersoft

GP van Oostenrijk: soft, supersoft, ultrasoft

GP van Groot-Brittannië: medium, soft, supersoft

GP van Hongarije: medium, soft, supersoft

GP van België: nnb

GP van Italië: nnb

GP van Singapore: soft, supersoft, ultrasoft

GP van Maleisië: medium, soft, supersoft