In het kort: belangrijkste nieuws van de afgelopen week

11:30 – Voor iedereen die niet iedere dag in staat is om het autosportnieuws te checken, of gewoon graag op zijn gemakje in het weekend nog eens alles naleest, komt GPUpdate.net na iedere week met een korte round-up. Wat is er gebeurd in de wereld van de auto- en motorsport en welke artikelen had je deze week niet mogen missen? Een overzicht van het nieuws van 11 tot en met 17 juni.



Het belangrijkste nieuws

Achtergronden

Het ging opnieuw over de power unit van Renault. Red Bull-teambaas Christian Horner zei met het oog op de volgende race in Baku te rekenen op een verbeterde versie van de krachtbron , maar daarvan is volgens Renault-directeur Cyril Abiteboul geen sprake . Er komt dit jaar zelfs helemaal geen grote upgrade meer, maar slechts kleine updates. Het baart Max Verstappen zorgen voor 2018 . Horner ziet ondertussen ook andere mogelijkheden. Volgens hem kan een vondst van brandstofpartner ExxonMobil de motor 'een kleine boost' geven.Verstappen, die vanaf vandaag (zaterdag) een eigen winkel heeft in het Limburgse Swalmen , viel in Montréal in tweede positie uit met een elektrisch probleem. Lewis Hamilton had in de kwalificatie met een weergaloze ronde (1.11.459) de pole voor zich opgeëist, waardoor hij nu net als zijn idool Ayrton Senna 65 keer de snelste is geweest in de kwalificatie. Voor die prestatie kreeg Hamilton een door de Braziliaanse legende gedragen helm cadeau. Een dag later leidde de drievoudig wereldkampioen de race van start tot en met finish en met het rijden van de snelste raceronde voltooide hij zijn vierde Grand Chelem In de MotoGP boekte Andrea Dovizioso in Barcelona zijn tweede zege op rij , waardoor hij nu de naaste belager van WK-leider Maverick Viñales is. Will Power won de spectaculaire IndyCar-race in Texas , terwijl in beide Formule E-wedstrijden in Berlijn Felix Rosenqvist als eerste over de meet kwam. Na het tweede treffen werd de Zweed echter teruggezet naar P2 als straf voor een botsing met uitgerekend Mahindra-collega Nick Heidfeld in de pitstraat. De winst ging daardoor naar klassementsleider Sébastien Buemi, die na de eerste race nog werd gediskwalificeerd wegens het rijden met een illegale bandenspanning.Vorig jaar leek Buemi samen met Anthony Davidson en Kazuki Nakajima de 24 uur van Le Mans te winnen, maar in extremis viel hun Toyota stil. Het Japanse concern wil dit seizoen revanche en het uitgangspunt om de 24-uursrace voor het eerst te winnen is uitstekend. Toyota bezet vandaag (start om 15.00 uur) de eerste startrij. De #7 van Mike Conway, Stéphane Sarrazin en Kamui Kobayashi klokte via laatstgenoemde met 3.14.791 een nieuw ronderecord in de kwalificatie. De #8 van Buemi, Davidson en Nakajima start op P2, voor de twee Porsches. Robert Kubica zou dit jaar uitkomen in het WEC, waartoe de 24 uur van Le Mans behoort, maar trok zich terug. De Pool testte onlangs wel met een Renault en dat ging zo goed, dat hij stiekem hoopt op een terugkeer in de F1 . Renault sluit niet uit dat het testavontuur een vervolg krijgt.Met een vijfde (Sergio Pérez) en zesde plaats (Esteban Ocon) noteerde Force India in Montréal voor de zesde keer in zeven wedstrijden een dubbele puntenfinish. Aan de hand van foto's keken we terug op het weekend van één van onze winnaars Ocon, ondertussen leerden we Pérez beter kennen . De Force India's zijn bezig aan een uitstekend jaar, wat minder geldt voor Jolyon Palmer, Daniil Kvyat, Lance Stroll en Stoffel Vandoorne.Na de kwalificatie in Canada won McLaren een raft race op de Saint Lawrence-rivier, maar op de baan blijft de formatie uit Woking achtervolgd worden door problemen met de Honda-motor. We spraken erover met voormalig McLaren-rijder John Watson. De Noord-Ier weet ook dat de situatie rond Fernando Alonso niet ideaal is. Verder publiceerden we een interview met Robin Frijns , waarin het onder meer ging over zijn vermeende kritiek op het Red Bull Junior Team in 2012.Na het drukke raceschema van vorige week ligt de focus dit weekeinde vooral op de 24 uur van Le Mans, waaraan in totaal achttien voormalig Formule 1-coureurs deelnemen.