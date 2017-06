In beeld: het debuut van Sebastian Vettel in 2007

17:23 – Vier wereldtitels, 45 overwinningen, 47 polepositions en 2.249 WK-punten. Het palmares van Sebastian Vettel als Formule 1-coureur is om van te watertanden. De huidige coureur van Ferrari boekte zijn grootste successen met Red Bull Racing, maar debuteerde bij BMW in de hoogste autosportklasse. Dat laatste gebeurde vandaag (zaterdag) exact tien jaar geleden in de Grand Prix van de Verenigde Staten, die toen nog op het 'infield' van de befaamde Indianapolis Motor Speedway werd verreden. GPUpdate.net gaat terug in de tijd.







Om het volledige verhaal over het debuut van Sebastian Vettel te kunnen vertellen, moeten we eerst even terug naar zondag 10 juni 2007. Robert Kubica maakte op die dag in de Grand Prix van Canada een angstaanjagende klap na een touché met Jarno Trulli. Uit de data zou later blijken dat de Pool met 230 kilometer per uur tegen de muur knalde en dat de klap op zijn hoogtepunt een impact van 75G had. Wonder boven wonder hield de coureur van BMW Sauber slechts een gekneusde enkel en een lichte hersenschudding over aan de crash, maar racen op de Indianapolis Motor Speedway was er een week later niet bij voor hem.







Testcoureur Vettel was de logische vervanger van Kubica. De Duitser werd in 1998 als 11-jarige jongen opgenomen in het Red Bull Junior Team, maar mocht op uitleenbasis bij BMW kennis maken met de Formule 1. Namens het Duitse team had de rijder uit Heppenheim al een aantal keer een uitstekende indruk gemaakt in de vrije trainingen en na het ongeluk van Kubica achtte men hem klaar voor zijn debuut. "Ik kijk natuurlijk uit naar mijn eerste race, maar had graag gezien dat die onder andere omstandigheden zou plaatsvinden. Het is nooit leuk als een teamgenoot niet kan rijden vanwege een ongeluk", sprak de toen 19-jarige Vettel op de donderdag voor het raceweekend in de Verenigde Staten.







"Ik ben nooit eerder op de Indianapolis Motor Speedway geweest, maar ik ken de auto goed en heb vrijdag twee sessies van negentig minuten om de baan te leren kennen", zei Vettel voor de vrije trainingen. In de oefensessies werd hij vierde (VT1) en elfde (VT2), op respectievelijk 0,478 en 0,191 seconde achterstand van teamgenoot Nick Heidfeld (tweede en vijfde). "De taak voorhanden is natuurlijk nieuw voor me, maar tot nu toe ben ik blij met mijn prestaties. Nu is het een kwestie van samenwerken met het team om er morgen en zondag het beste van te maken", sprak Vettel na de eerste trainingsdag.







Na een fraai optreden in de derde vrije training op de zaterdagochtend - hij werd tweede op 0,171 seconde van snelste man Fernando Alonso in de McLaren-Mercedes - scoorde Vettel in de kwalificatie een zevende startplaats. Naast de McLarens (Lewis Hamilton en Alonso) en de Ferrari's (Felipe Massa en Kimi Räikkönen) hoefde hij alleen collega Heidfeld en Heikki Kovalainen van Renault voor zich te dulden. "Dit was spannend", reageerde Vettel na afloop. "In drie sessies heb je drie keer de kans om het goed te doen, of te verknallen. Ik had het nog wel iets beter kunnen doen, maar het bereiken van Q3 was al een prestatie op zich. Nu ik bekend ben met de auto, kijk ik nog meer uit naar de race."







Vettel oogstte ook lof van de BMW-teamleiding. "De gehele gang van zaken was nieuw voor Sebastian. Het bereiken van de laatste tien was het doel en dat behaalde hij vrij eenvoudig. Een zevende plaats op de grid is een erg goed resultaat voor een debutant die in korte tijd een wagen zo goed moet leren kennen", loofde technisch directeur Willy Rampf het talent. "Als we kijken naar zijn lange runs in de vrije trainingen, denk ik dat we een goed raceresultaat kunnen verwachten."







Bij de start kwam Vettel prima van zijn plek en leek hij zijn zevende plaats te behouden, maar om een botsing met Kovalainen te voorkomen ging hij over het gras in de eerste bocht (foto, helemaal rechts). Daardoor viel de Duitser terug naar positie elf, waardoor punten pakken ineens een lastige opgave werd - destijds werd alleen de top-acht nog beloond met WK-punten. Maar nadat Nico Rosberg de strijd moest staken met een kapotte V8-motor achterin zijn Williams schoof Vettel, die op dat moment al negende lag, vijf ronden voor het einde ineens op naar P8 en die gaf hij niet meer uit handen.







"Geweldig! Het was erg leuk en duurde veel langer dan ik dacht. Ik denk dat ik geluk heb met mijn punt, want het was krap in de eerste bocht", bleef Vettel na de finish bescheiden. "Het is goed om mijn eerste race te finishen en nog beter om in de punten aan te komen. Ik kon wel harder gaan, maar zat steeds vast in verkeer en inhalen is niet eenvoudig, want niemand zit hier te slapen. Toen de vlag viel, was ik erg opgelucht. Ik wil graag het hele team bedanken." Met 19 jaar en 349 dagen werd Vettel de jongste puntenscorer ooit in de F1, maar dat record is inmiddels in handen van Max Verstappen. Vanwege zijn jeugdige leeftijd werd Vettel tijdens een interview met een Duitse tv-zender verrast met een babyfles met melk.







Twee weken later kreeg Kubica groen licht om zijn rentree te maken in Frankrijk en moest Vettel zich weer schikken in de rol van testcoureur, maar lang bleef hij niet aan de zijlijn staan. Na het natte spektakelstuk op de Nürburgring had Scuderia Toro Rosso genoeg gezien van Scott Speed. Het satellietteam van Red Bull Racing verving de Amerikaan in aanloop naar de Hongaarse GP, begin augustus, voor Vettel. De Duitser keerde daarmee terug bij de rode stieren, wat het begin zou blijken van een gezamenlijke rooftocht over de circuits over de hele wereld.