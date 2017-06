Vandaag in 2005: het bandendrama op Indianapolis

12:00 – We kennen de Indianapolis Motor Speedway natuurlijk allemaal dankzij de befaamde vijfhonderdmijlsrace, die jaarlijks wordt verreden. In het begin van dit millennium probeerde de Formule 1 echter ook voet aan wal te zetten op de Brickyard: in het eerste jaar lukte dat bijzonder goed met een recordopkomst van 250.000 bezoekers, naarmate de jaren vorderden ging het rap achteruit met de populariteit van de koningsklasse in de States. Het absolute dieptepunt was de farce van 2005. GPUpdate.net blikt terug.





Gesteggel door teveel wrijving

"Het was een vreemde dag"

Het verhaal van de Amerikaanse Grand Prix, die vandaag (maandag) precies twaalf jaar geleden plaatsvond, was het falende rubber van Michelin. Ralf Schumacher, die een jaar eerder het slachtoffer van een gigantisch ongeluk was geworden – waardoor hij de helft van het seizoen had moeten missen – vloog tijdens de tweede oefensessie van de editie van 2005 op eenzelfde wijze de betonnen baanafzetting in.In 2004 werd er al gesproken van een Michelin-probleem – Fernando Alonso viel immers ook uit door een klapband – een jaar later was het incident zeker te wijten aan een structureel probleem. Tien minuten voordat de Toyota van het broertje van Michael Schumacher de muur invloog, had diens testende teammaat Ricardo Zonta met hetzelfde probleem te kampen gehad. De Braziliaan wist zijn wagen echter tot stilstand te brengen zonder dat deze de muur raakte.Michelin zit met de handen in het haar: door de bandenoorlog die met Bridgestone werd gevoerd, wordt het uiterste van het rubber gevraagd. Voor Indianapolis was de Franse fabrikant duidelijk over de schreef gegaan: meer dan een aantal ronden hielden de banden het niet uit. Zaterdagochtend werd het voor het grote publiek duidelijk dat de Michelin-coureurs – veertien stuks in totaal, van de twintig deelnemers – geen enkel risico durfden te nemen. Twaalf rijders noteerden geeneens een tijd.Intussen is bekend geworden dat Zonta in moet vallen : Schumacher, die vrijdag op eigen kracht uit het wrak kon stappen, is bij nader inzien niet fit genoeg voor een compleet raceweekend. Zonta, die op vrijdag natuurlijk al enige kilometers heeft kunnen afwerken in zijn rol als testcoureur, vult zijn weekend aan met nog slechts veertien ronden: aan meer zal de Braziliaan niet toekomen. De Amerikaanse GP staat op losse schroeven ", zo weet GPUpdate.net op zaterdagavond te melden. Michelin heeft inmiddels een noodspecificatie voorgesteld aan de FIA en de drie Bridgestone-teams, maar met name Ferrari houdt de poot stijf. Jordan en Minardi, teams die normaliter knokken om de plaatsen zeventien tot en met twintig, ruiken een mogelijke stunt – en daarmee een hoop centen. Minardi wil solidair zijn met de Michelin-teams, mits Jordan zich ook terugtrekt. Teambaas Paul Stoddart weet dat een mogelijke negende plaats in de WK-stand in het verschiet ligt, mochten de Jordans de race niet uit kunnen rijden - aan de andere kant kan het evengoed dat zijn team een onoverbrugbare achterstand oploopt ten opzichte van de Ierse tegenstander en zodoende al vroeg in het jaar veroordeeld is tot de laatste plaats.De kwalificatie gaat echter gewoon door: drie rondjes afleggen, waarvan slechts één op snelheid, is nog te doen voor de Michelin-coureurs. Jarno Trulli, die de andere Toyota bestuurt, raast naar de eerste poleposition voor het Japanse merk in de Formule 1. Slechts zeven honderdsten achter hem sluit Kimi Räikkönen aan, Jenson Button (BAR) en Giancarlo Fisichella (Renault) volgen op de derde en vierde positie. Regerend wereldkampioen Michael Schumacher, die een moeizaam jaar kent en nog geen race heeft gewonnen, rijdt met zijn Ferrari naar P5. Kampioenschapsleider Alonso zal zich naast hem oplijnen, teammaat Rubens Barrichello heeft de zevende plaats voor zich opgeëist.

Doodsteek voor F1 op Indianapolis

"Ik houd gemengde gevoelens over aan deze dag door alle problemen van vrijdag, maar dat maakt dit resultaat eigenlijk alleen maar mooier", spreekt polesitter Trulli op zaterdagmiddag. "Ik heb een goede ronde gereden en ben blij met de pole. Het was een vreemde dag, omdat we heel weinig ronden hebben gereden in de trainingen. De banden blijven een groot probleem voor de race, dus ik hoop dat we het snel kunnen oplossen. Hopelijk komen we straks meer te weten. We moeten uitkijken naar de race."Die race zou er voor Trulli – en met hem alle Michelin-coureurs – niet komen. De FIA geeft geen toestemming om een speciale specificatie te gebruiken omdat de Bridgestone-teams er niet mee akkoord gaan, tevens wil de bond niet ingrijpen door de snelle rechterknik bij het opkomen van het rechte stuk – Turn 13, daar waar Schumacher zijn ongeval heeft meegemaakt en waar de banden het meeste op hun falie krijgen – aan te passen door middel van het plaatsen van een chicane. "Dat is nu eenmaal tegen onze regels", wordt er gemeld door de FIA.

Het levert een wanvertoning op. Veertien wagens duiken na de opwarmronde de pitstraat in en blijven daar staan, slechts zes bolides nemen deel aan de race. Onder hen de Nederlander Christijan Albers, die zijn debuutseizoen in de koningsklasse afwerkt voor Minardi. In dienst van de Italiaanse hekkensluiter is Albers een week eerder in Canada tot een elfde plaats gekomen, op de historische Speedway in Indianapolis kan de dan 26-jarige plots punten scoren.

Door: René Oudman



De zes gestarte rijders behalen allen de finish: Barrichello kan na de pitstops een aanval doen op teammaat Schumacher, maar de Duitser weet zijn Braziliaanse collega achter zich te houden en raast vervolgens naar zijn vierde zege op de Speedway. Tiago Monteiro blijkt de beste van de achtervolgende vier rijders, de Portugees steekt zijn blijheid niet onder stoelen of banken. Waarom zou hij, een F1-podium halen is niet iedereen gegeven. Albers wordt uiteindelijk vijfde en is daarmee de eerste Nederlander sinds Jos Verstappen (Oostenrijk 2001, zesde) en tot Max Verstappen (Maleisië 2015, zevende) om met een score naar huis te gaan.Het blijkt de definitieve doodsteek voor de Formule 1 op Indianapolis: in 2006 en '07 zou er nog gereden worden, alvorens beide partijen de stekker uit het evenement trekken. "Na verschillende gesprekken zijn Bernie Ecclestone en ik het niet eens geworden over hoe we de Formule 1 voor de nabije toekomst voor Indianapolis kunnen behouden. We hebben wel afgesproken dat we de deur op een kier laten voor een terugkeer van de race. Het was fantastisch om de Amerikaanse Grand Prix hier te hebben. Misschien is het honderdjarig bestaan van het circuit een mooie gelegenheid om de Formule 1 weer terug te verwelkomen in Indianapolis", spreekt circuitbaas Tony George eind 2007.Terugkomen deed de Formule 1 wel in de Verenigde Staten, echter niet op Indianapolis. Sinds 2012 wordt er op het Circuit of the Americas geracet in Austin, Texas – een race die bij zowel fans als teams zeer in de smaak valt. Er wordt, anno 2017, zelfs gesproken over een tweede wedstrijd in de States – met de farce van 2005 in het achterhoofd moeten de opties echter goed doorgelicht worden, voor er tot actie wordt overgegaan. De Formule 1 en Amerika, het blijft een lastige combinatie.