Wolff kijkt vooruit: "Draait om vasthouden momentum"

15:29 – Na een moeizaam weekend in de straten van Monaco schreef iedereen zijn team af, maar Toto Wolff zag Mercedes in Canada keihard terugslaan met een dubbelzege. Bovendien heeft het Duitse team de leiding in de stand om het constructeurskampioenschap over weten te nemen van Ferrari, dat een mindere dag kende in Montréal. De aankomende race in het Azerbeidzjaanse Baku is echter weer een compleet nieuw hoofdstuk, beweert Wolff.



"Na de analyses van de Grand Prix van Monaco is het geweldig om te zien dat het zo goed ging in Canada, dat geeft ons voldoening. Nu draait alles om het vasthouden van het momentum. Dit is het mooie en tevens het lastige van de Formule 1- je vorige race telt niet meer. Je wordt constant afgerekend op je huidige prestaties. Publieke organisaties publiceren vier rapporten per jaar – wij twintig. Als je een slechte dag hebt kan je gaan treuren, of jezelf bij de hand nemen en een weg naar voren zoeken. Dit laatste is precies wat wij hebben gedaan. Na elk lastig weekend zijn wij sterker teruggekomen, en dat spreekt voor de teamleden van Mercedes."





"In dit seizoen, waarin het zo dicht bij elkaar zit, moet je het race per race benaderen", meent de uitvoerend bestuurder van Mercedes AMG. "Het is een lang kampioenschap, eentje waarin goede en slechte weekends zullen zitten. Je moet het beste uit goede en slechte momenten zien te halen, bokalen scoren als de mogelijkheid er is. Lewis Hamilton voelt zich het best op zijn plaats in de vijf jaar dat hij bij ons rijdt. Niet alleen vanwege zijn goede weekend in Canada, maar ook omdat hij zo goed om heeft leren gaan met slechte dagen.""Ook Valtteri Bottas is in een sterke positie. Afgaande op zijn resultaten zou je nooit zeggen dat hij pas op het allerlaatste moment bij ons team is gekomen. Hij heeft een pole gescoord, won in Rusland en heeft Lewis menig maal uit weten te dagen. Over de wagen hebben we gegrapt dat ze een diva is – het is echter wel een goede diva. We moeten het accepteren, om de positieve kenmerken te waarderen. Onze wagen is volgens mij de snelste op de grid."Mercedes won de eerste editie op het Baku City Circuit in 2016: Nico Rosberg bleek de allerbeste in de straten van Azerbeidzjan. Hamilton kende een moeizaam weekend in het Kaukasusland, de Brit klapte tijdens het derde kwalificatiesegment in de muur en kwam vanaf startplaats tien niet verder dan een vijfde plaats bij het vallen van de finishvlag.