F1-baas Carey: "Tripleheader mede vanwege WK-finale"

15:21 – Maandagmiddag publiceerde de FIA een voorlopige kalender voor het seizoen 2018, bestaande uit 21 Grands Prix. Eén van de meest opvallende zaken is de tripleheader in juni en juli: de races in Franrijk, Oostenrijk en Groot-Brittannië zullen zonder een enkel vrij weekend achter elkaar worden gehouden. Dat is mede door de datum van de WK-finale, 15 juli 2018, zo gedaan, zegt Formule 1-baas Chase Carey.



"We hadden al verwacht moeite te hebben met het plannen van alle races, dat is ook niet verrassend", laat de Amerikaan op de sportconferentie in Genève aan onder meer GPUpdate.net weten. "We hebben te maken met andere evenementen binnen en buiten de autosport. Volgend jaar is het WK voetbal, er zijn natuurlijk veel evenementen die één dag duren. In sommige jaren zullen we ook rekening moeten houden met bijvoorbeeld de Olympische Spelen. De kalender is redelijk constructief. De meeste promotors waren blij met de manier waarop wij ze betrokken bij het verhaal en we probeerden te luisteren, ons aan te passen."



"We hebben een uniek element met de tripleheader in juni en juli, wat mogelijk is gemaakt door de WK-finale", zegt Carey. "We hebben erover gesproken met de teams, hebben ze gevraagd of het reizen mogelijk was - geen enkele promotor zat er natuurlijk op te wachten om te moeten concurreren met het pareltje in het voetbal. Het proces was wederom constructief, aangezien het allemaal Europese races betreft is het ook nog enigszins te doen."



In de 67-jarige historie van de Formule 1 gebeurde het nog niet eerder dat er in drie achtereenvolgende weekends werd gereden: tevens kwam het nog nooit voor dat er vijf Grands Prix plaatsvonden in zes weekends tijd, iets wat volgend jaar eveneens het geval is.