Ericsson zag vertrek Kaltenborn 'totaal niet aankomen'

9:57 – Normaliter is het niet al te druk tijdens de perspraatjes van de Sauber-coureurs in aanloop naar een Grand Prix, maar in Baku was dat anders. Het vertrek van Monisha Kaltenborn houdt de gemoederen bezig, vooral omdat de breuk uit het niets leek te komen. Ook voor Marcus Ericsson, geeft hij toe.



Teamgenoot Pascal Wehrlein werd door Kaltenborn zelf telefonisch op de hoogte gebracht van haar vertrek, Ericsson vernam het via andere teamleden. "De redenen en details heb ik nog niet gehoord", zei de Zweed in Azerbeidzjan. "Of het als een complete verrassing voor me kwam? Absoluut, ja. Er zijn altijd wel dingetjes die intern spelen, maar dat geldt voor ieder team in de paddock. Ik zag dit in ieder geval totaal niet aankomen."



Ericsson noemt het vertrek van Kaltenborn 'heel plotseling'. "Voor mij is dit ook een nieuwe situatie. Ik moet Monisha bedanken voor alles wat ze voor mij, ze heeft me de kans gegeven na mijn jaar bij Caterham, en voor het hele team gedaan heeft. Daarnaast moeten we erop vertrouwen dat de nieuwe eigenaars weten wat ze doen en dat ze een goed plan hebben voor de toekomst." Wat er per direct verandert voor het team weet Ericsson niet. "Voorop staat dat we nu willen racen en een goed weekend hopen te hebben in Baku. Daar verandert deze situatie niets aan. En hopelijk hebben we daarna zo snel mogelijk een nieuwe teambaas."



In diverse media werd, na het vertrek van Kaltenborn, volop gespeculeerd over de verhoudingen bij Sauber. Eén coureur zou worden voorgetrokken of zou een voorkeursbehandeling moeten gaan krijgen. Het team reageerde al fel op deze geruchten en ook Ericsson is stomverbaasd. "Voor Pascal en mij staat als een paal boven water dat dit niet het geval is. We hebben allebei dezelfde behandeling en kansen gekregen."