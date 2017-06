Ook Ricciardo voorlopig snel in Baku: "We doen mee"

18:47 – Zijn teamgenoot Max Verstappen was met zijn toptijden in beide sessies de blikvanger van de dag, maar in de schaduw daarvan presteerde ook Daniel Ricciardo goed. Hij onderstreepte het potentieel van de RB13 op het Baku City Circuit door in zowel de eerste als de tweede training in de top drie te eindigen.



In de ochtend reed Ricciardo de tweede tijd, in de middag sloot de Australiër af op P3. In deze sessies was hij respectievelijk 0,4 en 0,1 seconde langzamer dan teamgenoot Verstappen, maar wel sneller dan onder meer beide Ferrari's. Ricciardo is zeer tevreden over de plek die Red Bull Racing, tot ieders verbazing, ineens lijkt in te nemen in de pikorde. "Het is geweldig dat we in beide sessies met twee auto's in de top drie staan. In de ochtend was ik nog niet eens erg tevreden, ik voelde dat er toen nog veel ruimte voor verbetering was. In de middag hebben we de juiste aanpassingen gedaan en het gevoel met de auto werd steeds beter."



Ricciardo is heel benieuwd waar Red Bull Racing op zaterdag en zondag eindigt. "Zoals altijd moet je op een vrijdag niet te vroeg juichen. Maar we doen mee en hopelijk kunnen we zaterdag vooraan blijven."