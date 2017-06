Bottas bovenaan in FP3, technisch probleem Verstappen

13:03 – Op vrijdag maakte het team een uitstekende indruk, maar in aanloop naar de kwalificatie zijn er toch weer zorgen bij Red Bull Racing. Max Verstappen kreeg in de derde vrije training te maken met een technisch probleem en moest zijn RB13 stilzetten op de baan. De snelste tijd van de sessie werd gereden door Valtteri Bottas; de Fin was met 1.42.742 ruimschoots sneller dan Verstappen een dag eerder.



Opnieuw werd Verstappen dus, evenals onder meer tijdens de Grands Prix in Bahrein en Canada, in de steek gelaten door de techniek van zijn RB13. Tijdens een vliegend rondje op supersofts viel ineens al het vermogen weg. "Alles viel uit", liet de Nederlander via de boardradio weten. Hoofdschuddend zette hij de auto stil. De sessie van Verstappen zat er daarmee, met nog een kwartier te gaan, op.



Op technisch vlak waren er dus problemen, maar de snelheid was opnieuw prima. Op het moment dat Verstappen stilviel stond hij derde en was hij bezig aan een verbetering van zijn snelste rondetijd. In de laatste minuten van de sessie zakte de toekijkende Limburger terug naar de zesde stek, maar duidelijk is dat een plek op één van de eerste twee startrijen voor hem tot de mogelijkheden lijkt te behoren in Azerbeidzjan.



Poleposition lijkt, als er geen gekke dingen gebeuren, te hoog gegrepen. Mercedes en Ferrari hadden de zaken zaterdag beter voor elkaar dan een dag eerder en Bottas was met zijn 1.42.742 ruim een halve seconde rapper dan de snelste tijd die Verstappen vrijdagmiddag reed. Räikkönen volgde op 0,1 seconde, Lewis Hamilton kon niet volgen. Hij gaf 0,4 seconde toe op zijn teamgenoot en was maar een fractie sneller dan Daniel Ricciardo, die de vierde tijd op de klokken bracht in de Red Bull. Esteban Ocon eindigde op P5.



De grote afwezige in de top tien van de tijdenlijst was Sebastian Vettel. Evenals Verstappen kreeg ook de leider in het wereldkampioenschap te maken met een technisch probleem. Na slechts zeven rondjes kreeg Vettel te horen dat hij zijn Ferrari terug naar de pits moest brengen en deze bleef daar de rest van de sessie staan. Een waterlek was vermoedelijk het euvel, Vettel kwam in deze sessie om die reden niet verder dan plek twaalf.



Naast Verstappen en Vettel kende ook Jolyon Palmer een sessie om heel snel te vergeten: vroeg in de sessie ging het mis met zijn Renault-motor. Er kwamen vlammen uit de achterkant van de bolide en de geplaagde Brit kon niets anders doen dan zijn auto langs de baan zetten en zich snel uit de voeten maken.



De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.