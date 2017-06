Pole voor Hamilton, vijfde startplaats Verstappen in Baku

16:11 – Hij zat er in de vrije trainingen niet lekker bij en Lewis Hamilton leek zijn draai niet te vinden in Baku, maar op het eerste echt belangrijke moment van het weekend stond de Brit er gewoon. De vicekampioen veroverde poleposition voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Max Verstappen leek lange tijd op weg naar P3, wat zijn beste kwalificatieresultaat van 2017 zou zijn, maar viel in de slotseconden terug naar de vijfde stek.



Met zijn vijfde startplaats geeft Verstappen zijn tot dusver bewogen en veelbelovende weekend een redelijk, maar wellicht toch wat teleurstellend vervolg. Want hoewel er zaterdagochtend een probleem was met de hydraulica van de RB12 was het tempo van de Nederlander in alle sessies uitstekend. Op vrijdag eindigde hij in beide vrije trainingen zelfs helemaal bovenaan en ook tijdens de vrije training op zaterdag zat hij er prima bij.



In de kwalificatie bleek al snel dat poleposition voor hem onhaalbaar was, daarvoor was Mercedes veel te sterk. Het team heeft door de kwalificatiemodus van de power altijd altijd iets extra's op zaterdag en op dit circuit, waar vermogen cruciaal is door het lange rechte stuk, bleek dat een gigantisch verschil te maken. Op Mercedes stond in alle delen van de kwalificatie geen maat en al snel werd duidelijk dat de strijd om pole een gevecht tussen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zou worden. Bottas leek dit duel te gaan winnen, maar in zijn laatste poging perste de Brit er een fenomenale tijd uit: 1.40.593, goed voor zijn 66ste poleposition.



Hamilton zette deze tijd neer in de grote finale van de kwalificatie: een sessie van 3 minuten en 33 seconden. Met nog een kleine vier minuten te gaan in Q3 raakte Daniel Ricciardo namelijk de muur, met een code rood als gevolg. De sessie werd hervat met nog 3.33 op de klok en iedereen had toen nog één kans om op te schuiven. Dat lukte Hamilton en dat lukte ook beide Ferrari's, die achter Verstappen stonden tijdens de code rood, maar de Nederlander slaagde daar door een probleem met zijn RB13 niet in. Om die reden glipte een fraaie derde startplaats door zijn vingers en start Verstappen de race 'gewoon' weer vanaf de vijfde stek.



De eerste delen van de kwalificatie, Q1 en Q2, verliepen zonder grote verrassingen. Het meest opzienbarende daarvan was misschien wel dat Pascal Wehrlein zijn Sauber, die in de vrije trainingen steevast onderaan de tijdenlijst stond, naar Q2 wist te loodsen. Hij was in het eerste kwalificatiedeel sneller dan Fernando Alonso, Romain Grosjean, Marcus Ericsson en Stoffel Vandoorne, terwijl Jolyon Palmer door schade aan zijn motor niet eens aan de kwalificatie begon. In Q2 bleef Wehrlein steken op P15 en naast de Duitser strandden ook Daniil Kvyat, Carlos Sainz, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg in het tweede kwalificatiedeel. Deze coureurs beginnen de Grand Prix van Azerbeidzjan, die zondag om 15.00 uur Nederlandse tijd begint, vanaf respectievelijk de startplaatsen elf tot en met veertien. Eén van de winnaars van de kwalificatie was Lance Stroll: de Canadees haalde niet alleen Q3, maar wist daarin ook teamgenoot Felipe Massa te verslaan.