Vettel gaat balend naar P4: "Geen fan van excuusjes"

17:30 – In Canada verloor hij meer dan de helft van zijn voorsprong in de stand om het kampioenschap en Sebastian Vettel mag stevig aan de bak, wil hij in Azerbeidzjan Lewis Hamilton niet nog dichterbij zien komen. Waar zijn Britse rivaal na een wonderronde naar de poleposition reed, kwam de Duitse Ferrari-coureur niet verder dan de vierde plaats - vlak voor Max Verstappen, maar nog achter teamgenoot Kimi Räikkönen.



"Ik denk dat het resultaat oké is, maar ik ben natuurlijk niet helemaal tevreden", laat Vettel kort na de kwalificatie weten. "Vanochtend hielp niet mee, maar dat mag geen excuus zijn. In de laatste stint was ik alleen en had ik geen tow en - ondanks dat ik geen grote fan van excuusjes ben - ben ik van mening dat het beter had gekund. Waarschijnlijk was P3 het maximale geweest voor mij vandaag."



Aan het einde van de kwalificatie keek Vettel tegen maar liefst 1.248 seconden achterstand ten opzichte van Hamilton aan, waar de Duitser bijvoorbeeld in Monaco in Q2 meer dan anderhalve seconde voorsprong op zijn rivaal had. Het gat tussen beiden bedraagt twaalf punten: Hamilton zou de leiding in het kampioenschap over kunnen nemen als hij zelf de race in Baku wint en Vettel niet verder komt dan P4.