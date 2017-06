Ricciardo kan geluk niet op: "Wat een bizarre race"

17:34 – Met de pet van Max Verstappen, die hij per ongeluk aangereikt had gekregen, kon Daniel Ricciardo in Baku als vanouds een grote glimlach op zijn gezicht toveren. De 27-jarige Australiër lag na vier racerondjes op de zeventiende plaats, maar door een knotsgek verloop van de allereerste Azerbeidzjaanse Grand Prix wist hij deze uiteindelijk te winnen. Ricciardo kon het zelf amper geloven: "Dit laat zien dat je nooit moet opgeven."



"Ik kan het niet geloven, wat een bizarre race", hijgt Ricciardo na op het ereschavot. "We wisten dat het podium een mogelijkheid was na de code rood en toen ik hoorde van de problemen bij Lewis Hamilton en Sebastian Vettel drong door dat er nog meer inzat. Vroeg in de race moest ik een ongeplande pitstop maken omdat er rommel bij mijn remmen was gekomen, waardoor deze te warm werden. Ik viel terug naar de zeventiende plaats, maar dit laat zien dat je nooit moet opgeven."



Ricciardo had na een ongeval in de kwalificatie van zaterdag op de tiende startplaats moeten vertrekken en gezien het saaie raceverloop van vorig jaar rekende de man uit Perth zich niet rijk. "De kwalifcatie was teleurstellend, met het foutje en de crash. Soms moet je dit soort fouten maken om de volgende keer nog dichter op de limiet te kunnen zitten, vandaag heeft het zich uitbetaald. Ik ben echt ontzettend blij dat we één wagen aan de finish hebben kunnen brengen en bovendien ook nog op de bovenste trede!"



Door zijn vijfde Grand Prix-zege is Ricciardo opgeklommen naar de vierde plaats in de stand om het kampioenschap: de Australiër heeft inmiddels 92 punten verzameld, dat is meer dan het dubbele van het aantal dat Red Bull-collega Verstappen heeft.