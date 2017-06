Stroll stunt met podiumplek: "We bleven uit de problemen"

17:35 – Hij werd in de eerste maanden van dit selzoen flink bekritiseerd en zou volgens velen weinig in de Formule 1 te zoeken hebben, maar in Baku haalde Lance Stroll zijn gram. De Canadees bekroonde een fantastisch weekend met zijn eerste podiumplaats: hij werd derde, achter Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas.



Stroll had zijn podiumplek te danken aan iets heel eenvoudigs, dat in Azerbeidzjan goud waard bleek: foutloos zijn rondjes rijden. Waar onder meer Bottas, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Sergio Pérez, Felipe Massa, Esteban Ocon en Max Verstappen allemaal tegenslag kenden, reed Stroll een normale en strakke race. "Oh man. Ik ben sprakeloos", glundert Stroll. "Ik weet niet wat ik moet zeggen en besef niet helemaal wat er gebeurd is. Het was een heel hectische race waarin we altijd uit de problemen zijn gebleven."



"We hielden ons hoofd koel en de snelheid was de hele race dik in orde", vervolgt Stroll (18), die lange tijd af leek te koersen op de tweede plaats. In de laatste meters werd hij nog gepasseerd door Bottas en hoewel hij daar even van baalde, koestert Stroll ook P3. "Ik kon Bottas net niet achter me houden, dat was extreem close. Maar wát een race. Ik had nooit verwacht dat ik hier het podium zou halen." Zijn teleurstellend verlopen seizoensstart lijkt nu vergeten. "Ha. Daniel zei net al tegen me, met autosport heb je soms een haat/liefde-verhouding. Ik heb het lastig gehad, maar de laatste twee races waren geweldig. Nu ben ik in de wolken."



De jongste coureur op het podium van een Formule 1-race aller tijden is Stroll nét niet. Max Verstappen was twaalf dagen jonger toen hij vorig jaar, als winnaar zelfs, het podium haalde na de Grand Prix van Spanje.