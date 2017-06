Bottas knokt zich naar P2 na chaotische openingsronde

17:58 – Daniel Ricciardo kwam uit geslagen positie naar de eerste plaats in Baku, Valtteri Bottas had het wellicht nóg lastiger. De Fin kwam na een aanvaring met Kimi Räikkönen in de openingsronde vroeg op een ronde achterstand, waarvandaan hij terug wist te komen naar P2. De Fin weet dat een zege mogelijk was geweest als alles op rolletjes was gegaan, maar snapt ook dat hij met een tweede plek tevreden mag zijn.



"Wat Daniel al zei: het was een bizarre race", sprak Bottas op het erepodium. "Ik kwam vroeg in de wedstrijd een rondje achter te liggen en had geluk met de timing van de Safety Car, waardoor ik mijn achterstand in kon lopen. Hieruit blijkt maar weer dat je altijd door moet rijden, je weet nooit wat er nog gaat gebeuren. Ik mag het team heel erg dankbaar zijn, want ze hebben mijn wagen razendsnel gerepareerd. Het is jammer dat Daniel al te ver weg was, maar gezien de omstandigheden is dit gewoon een erg goed resultaat."



De kansen van Bottas en Räikkönen liepen zoals gezegd meteen in de openingsfase een gigantische deuk op. De jongere van de twee Finnen kwam enigszins opportunistisch aan de binnenkant kijken, waardoor hij over de kerbs in de Ferrari van zijn landgenoot werd gelanceerd. "Wat betreft het incident met Kimi: bij het insturen van de tweede bocht zat ik aan de binnenkant. Er was geen ruimte, behalve op de kerbs - daarom moest ik daar maar overheen. Het was een race-incident en het is ongelukkig dat het wederom met Kimi is."



Door de achttien punten die Bottas in Azerbeidzjan heeft verzameld, loopt de Mercedes-coureur een beetje in ten opzichte van titelrivalen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar heeft nu 111 punten achter zijn naam staan, dat zijn er 28 minder dan zijn Britse collega.