Hamilton bijt op zijn tong over incident met Vettel

17:58 – Meerdere coureurs zullen hetzelfde gevoel hebben, maar Lewis Hamilton zal Azerbeidzjan zeker verlaten met het idee dat hij de race had kunnen of misschien wel moeten winnen. Hij startte vanaf pole, behield de leiding en leek af te koersen op de zege, maar een bizar defect aan zijn Mercedes gooide roet in het eten: zijn hoofdsteun schoot los en deze moest, op last van de wedstrijdleiding, in de pits worden vastgezet.



Door de extra stop viel Hamilton ver terug en uiteindelijk moest hij het doen met de vijfde stek, pal achter Sebastian Vettel. Na afloop van de race wist de Brit niet precies wat hij moest vinden. "Ik heb alles gegeven, maar de race verliep nogal frustrerend", verzucht hij. Na zijn extra stop was Hamilton naar eigen zeggen kansloos. "Op dit circuit valt het niet mee om andere auto's te volgen of in te halen. Bovendien zat ik even vast achter iemand, waardoor ik het gat naar Vettel niet dicht kreeg. Jammer. Dit had een 'easy win' kunnen zijn."



Het meest opvallend aan de race van Hamilton was echter niet het probleem met zijn hoofdsteun, maar een incident met Vettel tijdens de safety car. Hamilton leek de Duitser een braketest te geven, waarna de Ferrari zijn achterkant raakte. Vettel was pissig, ging naast Hamilton rijden om verhaal te halen en reed pardoes tegen de zijkant van de Mercedes. Hiervoor kreeg de WK-leider een stop-and-go van tien seconden opgelegd en gedurende de race liet Hamilton, die dus pal achter Vettel eindigde, via de boardradio weten deze sanctie veel te mild te vinden. Na afloop wilde de Mercedes-coureur die woorden niet herhalen. Bij vragen over het incident beet hij op zijn tong. "Het maakt me niet meer uit wat er gebeurd is. Ik kijk nu vooruit." Vervolgvragen leverden niets op: "Ik weet niet wat ik moet zeggen en kan verder ook niets zeggen. Zand erover. Wat ik van de straf van Vettel vond? Euhm. Ja. Het was gevaarlijk rijden, een straf van tien seconden is dan....", begint Hamilton, die zijn zin vervolgens niet afmaakt. "Wat hij deed is in mijn ogen geen correct en sportief gedrag."