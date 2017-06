Drie strafpunten voor Vettel; race schorsing dreigt

18:52 – Sebastian Vettel moet tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, over twee weken, op zijn tellen passen. Zijn bizarre actie ten opzichte van Lewis Hamilton in Baku leverde de Duitser niet alleen een stop-and-go van tien seconden, maar ook drie strafpunten op zijn licentie op. Dat is na de race bekend geworden.



Vettel leek tijdens een safety car-periode bewust tegen de zijkant van Hamiltons Mercedes te rijden. Dit gebeurde nadat de Brit ineens vertraagde bij het uitkomen van een bocht, met als gevolg dat Vettel de achterkant van de zilveren auto toucheerde. En hoewel Vettel na de race weigerde om het boetekleed aan te trekken, is de wedstrijdleiding duidelijk: het beoordeelde dit als een 'potentieel gevaarlijke manoeuvre' en legde hem naast de stop-and-go ook drie strafpunten op. Daarmee is het totaal van Vettel op negen gekomen.



Negen strafpunten hebben nog geen gevolgen, maar wie binnen twaalf maanden twaalf strafpunten krijgt wordt voor één race geschorst. Een volgende overtreding kan dus grote gevolgen hebben voor de WK-leider. Na de race in Oostenrijk heeft hij weer iets meer lucht: op 10 juli 2017 vervallen namelijk de twee strafpunten die Vettel vorig jaar kreeg na de GP van Engeland. De volgende twee strafpunten vervallen op 2 oktober.