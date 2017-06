Verstappen reageert schriftelijk: "Ben enorm teleurgesteld"

19:06 – Na de Grand Prix van Azerbeidzjan bleef een reactie van Max Verstappen bij de verzamelde media uit. De Nederlander hield het bij een persbericht, dat zo'n twee uur na de finish verstuurd werd.



Verstappen lag in Baku op de vierde plaats en had de jacht ingezet op de voor hem rijdende Sergio Pérez toen de oliedruk plotseling wegviel. Wéér zag hij zodoende een mooi resultaat vervliegen, voor de vierde keer in de laatste zes races haalde hij de finish niet. Evenals in Canada en Bahrein liet de techniek hem in de steek en dat valt hem zwaar. "Het begin van de race zag er veelbelovend uit. Maar ik ben er kapot van om alweer door een technisch probleem uit te vallen", schrijft hij. "In zo'n race vol met actie, waren we ervan overtuigd dat ik minstens op het podium had kunnen staan vandaag. Dus ik ben enorm teleurgesteld met dit resultaat."



Teambaas Christian Horner liet bij Sky Sports weten mee te leven met Verstappen, die teamgenoot Ricciardo de race zag winnen. "Het zit Daniel nu mee, het tegenovergestelde geldt voor Max. Maar hij is heel snel en rijdt ontzettend goed. Het tij gaat keren, een mooi resultaat voor hem zit er echt aan te komen."