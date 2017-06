Magnussen lag even derde: "Dat vond ik wel mooi"

14:58 – Kevin Magnussen behaalde in Baku zijn beste resultaat voor Haas F1 tot dusver. In de chaotisch verlopen race kwam de Deen, die de hele wedstrijd uit de problemen wist te blijven, als zevende over de finish.



Over zijn zevende plek is Magnussen dik tevreden, zeker omdat het geen makkelijk weekend was voor Haas F1. Romain Grosjean had drie dagen lang ruzie met zijn remmen en ook bij Magnussen was het gevoel niet optimaal, maar hij had minder moeite dan zijn teamgenoot. "Het was een crazy race", blikt Magnussen terug. "Alle safety cars, de code rood...er gebeurde zo veel. Ik ben uit de problemen gebleven en de balans van de auto was prima. Dat was het hele weekend al het geval. Er waren alleen wat problemen met de remmen en bovendien was de lay-out van het circuit niet ideaal voor ons. Om dan toch een zevende plek te scoren is best goed. Even reed ik zelfs derde, dat vond ik wel mooi. Ik heb lol gehad, het was een geweldige middag."



Teambaas Guenther Steiner houdt gemengde gevoelens over aan het weekend: hij is blij met de punten van Magnussen, maar baalt van de aanhoudende remproblemen. "Zevende is goed, ons beste resultaat van dit seizoen. We zijn blij voor Kevin. Voor Romain was het een lastig weekend. Ik hoop echt dat we over een aantal races deze remproblemen achter ons laten en onze remmen kunnen gebruiken zoals alle andere teams. We moeten hier als team een oplossing voor vinden en dat gaat lukken. Het doel wordt dan om consistent met twee auto's in de punten te eindigen. Maar al met al is dit geen slechte dag geweest voor Haas F1."