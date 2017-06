Honda met nieuwe motorspecificatie naar Oostenrijk

15:08 – Bij de volgende Grand Prix, over anderhalve week in Oostenrijk, ligt er een nieuwe motorspecificatie achterin de MCL32 van Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne. Na een goed verlopen test in Azerbeidzjan heeft Honda het licht op groen gezet voor verder gebruik van de 'Spec 3' power unit.



Alonso testte de 'Spec 3' op de vrijdag van het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan en dat verliep naar tevredenheid van Honda. De Spanjaard reed de rest van het weekeinde in het voormalige Sovjetland nog wel met de 'Spec 2', waarmee hij de race op de negende plaats besloot en McLaren zodoende haar eerste punten van het seizoen bezorgde.



Op de Red Bull Ring krijgen Alonso en Vandoorne allebei de beschikking over de 'Spec 3' van Honda. "Dit na onze succesvolle test in Azerbeidzjan", aldus Yusuke Hasegawa, die leiding geeft aan het Formule 1-project van Honda. "In de tussentijd vervolgen we de ontwikkeling zo goed mogelijk om het gat verder te verkleinen."